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"Дальневосточную" банкноту хотят сделать пластиковой

"Дальневосточную" банкноту хотят сделать пластиковой
Купюра с космодромом и мостом будет похожа на 50 швейцарских франков
21 минуту назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: vostokdrom.ru

Центробанк России планирует сделать пластиковой купюру в две тысячи рублей, на которой изображены символы Дальнего Востока — космодром Восточный в Амурской области и мост на остров Русский во Владивостоке.

«Я недавно трогал банкноту 50 швейцарских франков, так вот они её сделали трёхслойной: с двух сторон бумага, посередине пластик. Возможно, и мы подобную банкноту сделаем», — рассказал первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский.

По информации ТАСС, дальневосточная купюра может остаться бумажной, если в «пластик» решат облачить 200-рублёвку с символами Севастополя. Однако сначала пластиковой станет сторублёвка. Её посвятят чемпионату мира по футболу 2018 года. Центробанк обещает выпустить банкноту в первом квартале следующего года. Дизайн новых купюр в апреле утвердит совет директоров Банка России.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что в октябре прошлого года в России завершилась кампания по выбору символов на банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. По результатам всенародного голосования победили тандем Владивосток — Циолковский и Севастополь. Дальний Восток с мостом на Русский остров и космодромом Восточный решили разместить на банкноте номиналом в две тысячи рублей.

 
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