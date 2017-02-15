Дальневосточники могут пожаловаться на перекосы с ОДН

«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» запускает мониторинг в регионах, включая Дальний Восток, направленный на выявление случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды (ОДН). Итоги мониторинга партийцы представят 7 марта. Предложения планируется направить в Минстрой РФ. Об этом накануне заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

По словам Сидякина, в том случае, если у жильцов установлен счётчик, оплата за ОДН должна производиться в соответствии с его показаниями. Если же нет, то оплата не должна превышать норматива, утверждённого в регионе.

«Однако в ходе мониторинга, проведённого совместно с жилищными инспекциями, установлено, что в ряде регионов данный норматив завышен. К примеру, в некоторых случаях в оплату за тепло включаются помещения, которые не отапливались. Мы будем максимально жёстко реагировать на подобные нарушения – обращаться в жилинспекции и в прокуратуру. Также мы инициировали совещание у заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса, где мы обсудим данную проблему», – подчеркнул Сидякин.

По словам руководителя ЦИК партии «Единая Россия» Владимира Бурматова, жалобы на необоснованно высокие платежи за общедомовые расходы являются одной из самых распространённых проблем, с которой люди приходят к депутатам и обращаются в общественные приёмные председателя партии Дмитрия Медведева.

«Учитывая постоянный рост количества таких обращений и жалоб, «Единая Россия» намерена в рамках ближайшей региональной недели провести мониторинг жалоб и обращений граждан, обобщить и проанализировать претензии к платежам по ОДН. Кроме того, запланированы тематические встречи и приёмы граждан депутатами по этой проблематике», – заявил Бурматов.

«Такой мониторинг позволит выработать системные решения. Сейчас все реагируют индивидуально: кто-то добивается перерасчётов необоснованно начисленных платежей и возвращения средств жильцам совместно с прокуратурой и жилищной инспекцией. Другие используют иные механизмы, но в целом в сложившейся ситуации нет системного решения. Мы хотим собрать материал для анализа и дальше уже вместе с участниками партийного проекта «Школа грамотного потребителя» искать варианты решения проблемы. Возможно, результаты мониторинга могут стать основой для ведомственных решений, а также для пересмотра нормативных актов», – отметил парламентарий.

В соответствии с принятым правительством постановлением «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в МКД», в стране введён новый порядок начисления оплаты за ОДН и повышение требований к управляющим организациям и к собственникам жилья. Предполагалось, что реформа должна привести к снижению платежей. Однако после поступления обновлённых в соответствии с этим постановлением квитанций за январь 2017 года у многих жителей платежи увеличились.