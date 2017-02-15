"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы

В среднесрочной перспективе старейшее специализированное издание России – «Советский спорт» запустит полноценный региональный проект, посвящённый Дальнему Востоку. Об этом в интервью RNS рассказал совладелец газеты Сергей Колушев. Инвестор поделился планами о дальнейшем развитии издательского бизнеса.

В 2016 году Сергей Колушев и его партнёры приобрели старейшую российскую спортивную газету. Сейчас издание демонстрирует устойчивый рост.

«Решение приобрести «Советский спорт» основывалось не только на эмоциональных воспоминаниях из детства о культовой газете, но и на реальном бизнес-прогнозе. «Советский спорт» — это бренд. Сейчас на базе этого бренда мы инициируем много новых продуктов. К примеру, у печатного приложения «Советский спорт Футбол» почти миллион читателей, тиражи растут», – рассказал Колушев.

Новые владельцы издания следуют современным трендам:

«Люди, следящие за спортивными новостями, очень эмоциональны, но совсем не рациональны, поэтому каждая публикация должна иметь эмоциональную окраску».

Сделка по покупке «Советского спорта» оценивается экспертами в 400 миллионов рублей. Инвесторы не уточняют, так ли это, предпочитая говорить о делах насущных.

«Думаю, продолжим инвестировать и дальше. Хотя издание уже вполне самодостаточное», – поделился планами совладелец. Ближе к чемпионату мира по футболу - 2018, возможно, появятся новые сервисы, объединяющие эксклюзивные материалы и лонгриды.

По словам Сергея Колушева, издание ставит задачей выбиться в лидеры спортивного рынка media. Помимо этого, «Советский спорт» планирует осуществить «экспансию» в российские регионы, поскольку есть устойчивый читательский спрос на такого рода повестку.

В ближайшее время издательский дом намерен запустить полноценные региональные проекты: «Советский спорт. Урал», «Советский спорт. Центр» и «Советский спорт. Дальний Восток». Часть из них стартует в конце 2017 года.



