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На Дальнем Востоке построят дорогу Хабаровск — Находка

На Дальнем Востоке построят дорогу Хабаровск — Находка
Автомагистраль должна решить проблему связи двух портов
19 минут назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: pixabay.com

На Дальнем Востоке до 2020 года построят и реконструируют больше 800 километров автомобильных дорог федерального и регионального значения. Деньги на это выделят в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России». Одним из важнейших проектов в ней станет строительство автомагистрали «Восток» (Хабаровск — Находка). Она должна решить проблему связи портов Находка и Восточный.

Ещё один проект — строительство автомобильной дороги «Вилюй» (М-53 «Байкал» — Братск — Усть-Кут — Мирный — Якутск). Трасса откроет путь северного завоза грузов и перспективы экономического развития вновь осваиваемых территорий.

«Реконструкция автомобильной дороги «Уссури» (Хабаровск — Владивосток) будет способствовать развитию экономики и торговли с пограничными районами КНР, Республики Корея и КНДР, а также с Японией и другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона», — объяснил заместитель министра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Также планируется реконструировать трассы «Лена» (Невер — Якутск), «Амур» (Чита — Хабаровск), Южно-Сахалинск — Холмск, а также «Колыма» (Якутск — Магадан), которую соединят с автодорожной сетью Чукотского автономного округа. Все это обеспечит круглогодичную связь северо-востока макрорегиона с сетью магистралей страны.

По информации пресс-службы Минвостокразвития, за два года в рамках программы планируется построить и реконструировать ещё около 390 километров автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Общий объём финансирования в рамках программы на Дальнем Востоке на 2017-2020 годы составляет 542,2 миллиарда рублей, в том числе 215,6 миллиарда из федерального бюджета.

 
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