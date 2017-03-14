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Юрий Трутнев презентовал Дальний Восток вьетнамскому бизнесу

Юрий Трутнев презентовал Дальний Восток вьетнамскому бизнесу
В частности, предпринимателям рассказали об успешных проектах Японии и Китая
только что
Экономика | Дальний Восток
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Фото: Светлана Литвинова

В Ханое прошла встреча российской делегации во главе с вице-премьером, полномочным представителем президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым и представителей вьетнамского предпринимательского сообщества. В режиме круглого стола состоялась презентация возможностей Дальнего Востока для инвестиций и развития международного бизнеса.


 

Вице-президент торгово-промышленной палаты Социалистической Республики Вьетнам Зюи Кхыонг Доан назвал историческим визит вице-премьера российского правительства. Он отметил, что у бизнеса Вьетнама есть большой интерес к сотрудничеству с Российской Федерацией, однако на сегодняшний день очень мало информации о том, что такое Россия и какие там существуют законы.


 

Юрий Трутнев подтвердил, что между двумя государствами есть недостаток обмена информацией. Полпред президента рассказал, что Дальний Восток России, чью делегацию он возглавляет, — самая ближняя к Вьетнаму часть государства, площадь которой составляет 36 % территории страны. Он подчеркнул, что эти земли богаты природными ресурсами: в частности, там сконцентрирован 51 % запасов леса Азиатско-Тихоокеанского региона, 37 % запасов чистой пресной воды, 30 % золота, 27 % газа и 17 % нефти.

Трутнев озвучил ряд преимуществ работы на Дальнем Востоке и тех законах, которые создали эти преимущества. Речь идёт о преференциях, предоставляемых бизнесу законами о территориях опережающего развития и свободном порте — налоговых льготах, создании инфраструктуры за счёт государственных средств. Подчеркнул вице-премьер и тот факт, что на долю иностранных компаний приходится около 30 процентов от объёма заявленных инвестиций. Всего новые механизмы поддержки бизнеса позволили привлечь на Дальний Восток 25 миллиардов долларов. Причём, по словам Юрия Трутнева, это только начало пути.


 

После выступления российского вице-премьера генеральный директор «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов рассказал участникам круглого стола о том, как иностранному бизнесу прийти на Дальний Восток. В качестве истории успеха он привёл проект по строительству теплиц японской компании JGC Evergreen и презентовал идею строительства целлюлозного комбината в Амурске, инвестором в котором желает выступить китайская компания China Paper. Об этих проектах РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже рассказывало своим читателям.

В рабочей поездке Юрия Трутнева во Вьетнам принимают участие руководители дальневосточных регионов — губернаторы Вячеслав Шпорт и Олег Кожемяко, а также вице-губернатор Приморья Евгений Полянский. У них запланированы встречи и бизнес-переговоры с компаниями, рассчитывающими строить и развивать бизнес с российской стороной.

 
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