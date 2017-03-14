Дальний родственник приморских оленей перебрался с Хоккайдо на Курилы

Зоологи документально подтвердили факт того, что пятнистые олени постоянно мигрируют из Японии на Курилы, сообщает РИА «Восток-Медиа». Об этом стало известно после того, как местные жители передали сотрудникам заповедника «Курильский» фотографии, сделанные с лодки недалеко от Южно-Курильска.

Сотрудники заповедника «Курильский» после данного сигнала обследовали побережье Тихого океана севернее Южно-Курильска и установили присутствие только одной особи в данном районе. С установлением льдов в Кунаширском проливе повышается вероятность успешной миграции животных с японского острова Хоккайдо на Кунашир и острова Малой Курильской гряды. В настоящее время учёные пока не установили: пришёл ли «японец» на Курилы в одиночку или в составе «организованной группы».





«Переход одного или группы оленей с острова на остров – это естественный процесс расселения, и каких-то особых мер предпринимать не нужно. Приживутся ли олени на Кунашире или нет? Покажут наблюдения», – прокомментировал ситуацию заместитель директора по научной работе заповедника «Курильский» Евгений Козловский.

Пятнистый олень (Cervus nippon) обитает на всей территории островной Японии. Также его ареал относится к Приморскому краю. Численность пятнистого оленя в начале ХХ века сократилась до критической. До сих пор в Приморье его можно встретить лишь в заповедниках. Дальневосточная (аборигенная) популяция занесена в Красную книгу России, напомнили специалисты.

Тем временем власти Сахалинской области и губернаторства Хоккайдо обсуждают возможности совместной экономической деятельности на Южных Курилах. Российско-японское политическое «потепление» сказывается и на животном мире, отмечают наблюдатели.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о жителе Приморья, который стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении и перевозке костей тигра и пятнистого оленя.



