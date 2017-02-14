Япония не согласна, чтоб именем Щетининой назвали курильский остров

Правительство Японии направило протест Российской Федерации в связи с присвоением имён пяти безымянным островам Курильской гряды. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, информирует ТАСС.

«Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам», – сказал он.

Распоряжение о присвоении имён пяти безымянным островам Курильской гряды подписал ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев. Таким образом, правительство увековечило память военачальников Кузьмы Деревянко и Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова и первой в мире женщины-капитана дальнего плавания из Приморья Анны Щетининой.

В октябре 2016-го Сахалинская областная дума одобрила предложения учёных о присвоении наименований ещё нескольким безымянным географическим объектам Курильской гряды — согласованы названия мысов на острове Уруп. Один из мысов предлагается назвать в честь легендарного адмирала Ивана Юмашева.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», 7 февраля состоялось первое заседание межведомственного совета по совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах.