Военнослужащие на Дальнем Востоке открыли огонь из "Саней"

Второй этап конкурса «Мастера артиллерийского огня 2017» проходит в Восточном военном округе. В рамках состязаний военнослужащим нужно выполнить боевые стрельбы из миномётов и гранатомётов, а также без предварительной подготовки поразить цели на расстоянии до 1,5 километра.

«Артиллеристы будут состязаться в боевой стрельбе из 120-милимметровых миномётов «Сани» и гранатомётов РПГ-7. Им предстоит выполнить огневую задачу по поражению трёх небронированных целей на дальности до 1,5 тысячи метров без предварительной подготовки. Для ориентирования и связи артиллеристам разрешается использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию», — сообщил РИА «Новости» начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

Военнослужащие также выполнят нормативы по тактической, технической, специальной, разведывательной и физической подготовке. Победители получат право участия в третьем — окружном этапе, который пройдёт в апреле на базе учебно-тренировочного комплекса «Сергеевский» в Приморском крае.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сейчас в округе проходят и другие соревнования среди военнослужащих. Так, около 50 экипажей танковых соединений участвуют во втором этапе конкурса армейских международных игр «Танковый биатлон». Состязания проходят на полигонах Бурятии, Забайкалья, Приморского и Хабаровского краёв, а также Сахалинской области. А военные повара и пекари готовят блюда по произвольному рецепту и делают хлеб в рамках конкурса «Полевая кухня».