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Оставшимся без зарплаты морякам Дальнего Востока помогут юристы

Оставшимся без зарплаты морякам Дальнего Востока помогут юристы
В портах региона стартовала неделя борьбы с "удобными" флагами
7 минут назад
Транспорт | Дальний Восток
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 14 февраля, началась первая в этом году неделя борьбы с «удобными» («дешёвыми») флагами. Инспекторы Международной федерации транспортных рабочих, Российского профсоюза моряков (РПСМ), работники Интерклуба Находки посетят российские и иностранные суда, стоящие в дальневосточных портах России. Мореходы по-прежнему могут найти защиту в профессиональных организациях, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Нашей основной задачей во время посещения судов станет проверка условий труда и регулярность выплаты заработной платы. Большое внимание при проверке уделим выполнению судовладельцами новых поправок к Сводной Конвенции 2006 года, которые вступили в силу 18 января этого года, – рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» председатель Дальневосточного отделения РПСМ Николай Суханов. – Сегодня, согласно новым правилам, на судах должны иметься документы о финансовых гарантиях морякам в случае оставления их без помощи. Это может быть либо страховка, либо государственное социальное страхование, либо банковская гарантия».

По словам Суханова, отныне если судовладелец не покрывает расходов, связанных с репатриацией члена экипажа, не оказывает моряку необходимую материальную поддержку или не выплачивает зарплату больше двух месяцев, можно обратиться в страховую компанию. Страховщики понесут соответствующие расходы.

«В случае жалоб моряков на задержку заработной платы или отсутствие необходимых страховых документов мы примем экстренные меры по оказанию помощи морякам, вплоть до задержания судов в портах, – уточнил профсоюзный лидер. – Моряки, ранее списавшиеся с судов, и не получившие заработной платы, могут обратиться в офисы Российского профсоюза моряков, и представительство Международной федерации транспортных рабочих, где работают опытные юристы и адвокаты».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», только за прошлый год на Дальнем Востоке России прошли две акции по борьбе с «удобными» флагами, с помощью которых морякам возвратили больше миллиона долларов задержанного жалованья.

 
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