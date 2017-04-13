Администрация президента дистанцировалась от "Кремлёвского рейтинга"

Источник в администрации президента Российской Федерации сообщил агентству «Интерфакс», что федеральное ведомство не причастно к рейтингу губернаторов, вышедшему накануне в издании «Профиль». В нём, в том числе, постоянно упоминаются и главы дальневосточных регионов, напоминает РИА «Восток-Медиа».

«Администрация президента РФ не занимается формированием рейтингов глав российских регионов на основе субъективных оценок. АП не имеет никакого отношения к рейтингу губернаторов, опубликованному в журнале «Профиль», – сообщил агентству высокопоставленный источник в администрации главы государства.

Возглавляемый Ильёй Гращенковым Центр развития региональной политики, который с некоторых пор возобновил подготовку «Кремлёвского рейтинга» политической устойчивости, основан в 2009 году экспертами и политологами. В том числе – выходцами из «Фонда эффективной политики» Глеба Павловского. Компания занимается прикладными разработками в сфере избирательных политтехнологий, осуществляет социсследования, практикует политический PR.

По мнению наблюдателей, «Кремлёвский рейтинг» глав регионов – коммерческий проект господина Гращенкова. Хотя многие губернаторы болезненно восприняли его как «продукт, согласованный с администрацией президента РФ».