Сегодня понедельник, 13 марта 2017 года, 20:07
Инвестиции в ДФО: дом на воде в Приморье и целлюлозный завод в Амурске
Инвестиции в ДФО: дом на воде в Приморье и целлюлозный завод в Амурске
Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"
Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:55
Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
сегодня, 14:26
В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 06:36
Во Владивостоке начинаются отключения воды
сегодня, 07:05
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без электроэнергии
сегодня, 13:11
Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
сегодня, 09:53
Снег нарушил транспортное сообщение в Приморье
сегодня, 08:47
Жители Владивостока сегодня с трудом добираются на работу
сегодня, 08:02
Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 16:07
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 10:27
Во Владивостоке рушат старые подпорные стены

Обсуждаемое
сегодня, 08:02
19

Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 14:26
12

В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 16:07
6

По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 10:27
5

Во Владивостоке рушат старые подпорные стены
сегодня, 12:45
5

Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
сегодня, 13:31
4

На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей
сегодня, 09:20
3

За неправильную парковку во дворе хабаровчанин получил штраф мусором
сегодня, 18:15
3

Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
сегодня, 09:05
2

Студента с рожками пока не отпускают из Приморского сафари-парка
сегодня, 10:55
2

Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет 10.03.2017
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 141



Система Orphus

Инвестиции в ДФО: дом на воде в Приморье и целлюлозный завод в Амурске

Инвестиции в ДФО: дом на воде в Приморье и целлюлозный завод в Амурске
Юрий Трутнев обсудил с китайскими бизнесменами дальневосточные проекты
12 минут назад
Экономика | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Инвесторы из Китайской Народной Республики готовы «зайти» со своими масштабными бизнес-идеями в три региона российского Дальнего Востока. Об этом в перерыве между встречами с предпринимателями из Поднебесной рассказал сегодня, 13 марта, полномочный представитель президента Юрий Трутнев. Именно для обсуждения коммерческих предложений иностранной стороны он прибыл в Хабаровск.

«Мы уже второй раз на Дальнем Востоке проводим такой день встречи с инвесторами. Предыдущий был во Владивостоке, а сегодня с участием китайских инвесторов мы проводим его в Хабаровске. Проектов довольно много. С некоторыми инвесторами мы уже встречались до этого, то есть сейчас с ними уже обсуждаются этапы реализации проектов, обсуждаются те вопросы, которые нужно решать. В частности, мы второй раз встречаемся с компанией «Сириус», которая планирует реализовать проект нефтеперерабатывающего завода в Амурской области и ещё ряд проектов на территории Дальнего Востока — сегодня они представили ещё два проекта», — рассказал Юрий Трутнев.

Говоря об идеях, которые китайские бизнесмены хотят реализовать в Приморье, полпред президента назвал интересным проект, связанный со строительством жилого комплекса на воде. При этом, у российской стороны по нему было много вопросов.

«Мы также встречались с компанией по производству аквакультуры, она планирует проект в Приморье, во Владивостоке. Только что закончилась встреча с инвесторами, которые планируют здесь, в Хабаровском крае, в городе Амурске, строить целлюлозно-бумажный комбинат. У нас ещё впереди встреча с компанией, которая планирует заниматься логистикой — строительством дорог и транспортных коридоров», — добавил Юрий Трутнев.

Полпред отметил, что до конца дня у него вместе с представителями местной и федеральной власти пройдёт ещё несколько встреч с китайскими инвесторами.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru