Инвестиции в ДФО: дом на воде в Приморье и целлюлозный завод в Амурске

Инвесторы из Китайской Народной Республики готовы «зайти» со своими масштабными бизнес-идеями в три региона российского Дальнего Востока. Об этом в перерыве между встречами с предпринимателями из Поднебесной рассказал сегодня, 13 марта, полномочный представитель президента Юрий Трутнев. Именно для обсуждения коммерческих предложений иностранной стороны он прибыл в Хабаровск.

«Мы уже второй раз на Дальнем Востоке проводим такой день встречи с инвесторами. Предыдущий был во Владивостоке, а сегодня с участием китайских инвесторов мы проводим его в Хабаровске. Проектов довольно много. С некоторыми инвесторами мы уже встречались до этого, то есть сейчас с ними уже обсуждаются этапы реализации проектов, обсуждаются те вопросы, которые нужно решать. В частности, мы второй раз встречаемся с компанией «Сириус», которая планирует реализовать проект нефтеперерабатывающего завода в Амурской области и ещё ряд проектов на территории Дальнего Востока — сегодня они представили ещё два проекта», — рассказал Юрий Трутнев.

Говоря об идеях, которые китайские бизнесмены хотят реализовать в Приморье, полпред президента назвал интересным проект, связанный со строительством жилого комплекса на воде. При этом, у российской стороны по нему было много вопросов.

«Мы также встречались с компанией по производству аквакультуры, она планирует проект в Приморье, во Владивостоке. Только что закончилась встреча с инвесторами, которые планируют здесь, в Хабаровском крае, в городе Амурске, строить целлюлозно-бумажный комбинат. У нас ещё впереди встреча с компанией, которая планирует заниматься логистикой — строительством дорог и транспортных коридоров», — добавил Юрий Трутнев.

Полпред отметил, что до конца дня у него вместе с представителями местной и федеральной власти пройдёт ещё несколько встреч с китайскими инвесторами.