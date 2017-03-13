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Хабаровский и приморский гонщики поделили награды ралли Ice Master

Хабаровский и приморский гонщики поделили награды ралли Ice Master
Соревнования прошли в дальневосточной столице впервые за пять лет
полчаса назад
Спорт | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Алексей Украинец и Роман Шабалин стали победителями Rally Ice Master-2017 в своих классах. Такого рода соревнований в Хабаровске не было уже пять лет. Гонка, в которой участвовали 20 экипажей, состоялась на Большом Уссурийском острове.

Спортсменов организаторы поделили на два класса — R2 и N4. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в первом из них соревновались автомобили с объёмом двигателя не более 1 600 кубических сантиметров. Высота шипа их колёс должна составлять 1,5 миллиметра. Второй класс более мощный: там у всех автомобилей объём мотора от 2 000 кубических сантиметров, выше и размер шипа — 4,5 миллиметра.

В более сильном классе N4 главенствовали гости из Приморья. Чемпион Дальнего Востока Алексей Украинец ожидаемо занял первое место. Он не проиграл ни одного скоростного участка. Следом за ним расположились земляки лидера Сергей Тимофеев и Алексей Бычков. На пьедестале мог оказаться хабаровчанин Андрей Чернецких, но он получил пенализацию во второй секции, что скинуло его со второй позиции на четвёртую. Нагнать разрыв за четыре спецучастка до конца заезда ему не удалось. Не хватило всего лишь пяти секунд.


 

В классе R2 с призами были уже хабаровчане. Но, в отличие от класса N4, там результаты оказались менее предсказуемы. Лидеры менялись после каждой секции — за исключением Романа Шабалина. Он с первого спецучастка захватил инициативу и с каждым разом только увеличивал свой отрыв. Ближайшими преследователями к нему были Владимир Верин и Сергей Денисов. Но первый из них заработал пенализацию, а второй вылетел с трассы. Ещё один претендент на медали — Иван Виноградов — сошёл из-за технической проблемы: у его автомобиля пробило шатун. Следующей жертвой обстоятельств стал Андрей Петренко, который в середине гонки вышел на второе место. Он застрял на восьмом спецучастке и потратил сразу полчаса. Таким образом, проблемы соперников вывели в призёры Алексея Надильного и Владислава Иванова.


 

В следующем году организаторы соревнований планируют, что в Хабаровске пройдёт один из этапов чемпионата Дальнего Востока по ралли, где участников будет ещё больше.

 
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