Новые экипажи танкистов-биатлонистов ВВО не боятся шишек на голове

Поразить наземные и воздушные цели, без ошибок преодолеть колейные мосты и глубокие рвы — это посильная задача для лучших экипажей ВВО на третьем окружном этапе соревнований «Танковый биатлон». Турнир стартовал в воскресенье, 12 марта, на Князе-Волконском полигоне в сорока километрах от Хабаровска.

















Подготовка к этому этапу началась с приходом зимы. Теория, техника, практика — всё это танкисты проходили по интенсивной программе обучения, теперь надо сдать своеобразный экзамен, чтобы попасть в сборную и выступить на всероссийском уровне. Среди участников — как новички, так и бывалые биатлонисты. Так, экипаж сахалинца Павла Мартьянова стал чемпионом Армейских международных игр в ­2016 году.

















«Для нас очень важно не упустить наши ведущие позиции, как на Всеармейских, так и на международных играх. Для этого мы предпримем максимум усилий, а, может, где-то и улучшим свои показатели. По программе международных соревнований один и тот же экипаж, который в предыдущие годы завоёвывал ведущие места, не может в этом году участвовать. Поэтому мы на сегодняшний день собрали новые экипажи, новые расчёты, новых людей, которые так же позитивно настроены на победу и не хотят потерять тех позиций, которые были ранее завоёваны их сослуживцами», — рассказал заместитель командующего войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенант Сергей Суровикин.

















РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что участников второго этапа отбирали из тысячи экипажей танков Т-72Б и Т-72Б3. Конкурсантам также нужно было преодолеть сложную полосу препятствий.

















В первый день нынешних соревнований танки Т-72БЗ с экипажами из Забайкалья, Бурятии и Сахалина уносятся на трассу с двухминутным интервалом. На дистанции — несколько испытаний для механика-водителя: от простой змейки, которую нужно преодолеть, не сбив столбики-ограничители, до форсирования рвов и «минных полей». У наводчика другая задача — не промахнуться по целям на расстоянии от 1600 до 1800 метров, уничтожить вражеский РПГ и «сбить» из зенитного пулемёта вертолёт противника, который находится на удалении от танка в 800-1000 метров, да ещё и «завис» на 12-метровой высоте. Чья угодно ошибка — и экипаж зарабатывает штрафные круги, теряя зачётное время. Все должны действовать спокойно и слаженно, за этим следит командир.

















«Являясь командиром танка, нужно грамотно управлять своим экипажем. Своевременно подавать команды, чтобы экипаж слаженно действовал. Я подбадривал, например, механика-водителя. Из-за состояния дороги он не набирал скорость — в башне очень сильно трясёт, поэтому он беспокоился о нас. Я его успокаивал «За нас не беспокойся, давай быстрей, нам нужна скорость». Травм серьёзных тут всё равно не получить, максимум — шишку на голове», — поделился командир экипажа из Улан-Удэ Саян Самбуев.





















В последующие дни к соревнованиям присоединятся экипажи из Приморья и Амурской области. Хабаровские танкисты в этот раз в состязаниях не соперничают.













«Третий год подряд экипажи округа становятся чемпионами России и мира в самом, пожалуй, зрелищном и масштабном состязании «Танковый биатлон».

Всего на всеармейском этапе соревнований команды округа стали победителями в четырёх конкурсах — это «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Ключи от неба» и «Инженерная формула», завоевали 10 вторых и шесть третьих мест, принеся Восточному военному округу победу в общем зачёте. Как результат — 56 военнослужащих округа представили сборную Российской Федерации в десяти международных конкурсах. В семи из них наши представители стали золотыми, а в двух — серебряными призёрами», — рассказал и. о. командующего войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенант Александр Лапин.

















Соревнования продлятся до пятницы, 17 марта, после чего руководство ВВО сформирует сборную округа. Следующим этапом станут всеармейские состязания, которые пройдут в июне под Волгоградом.

















Больше фото — в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в соцсети «ВКонтакте».