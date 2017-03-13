Новый льготный авиамаршрут появится на Дальнем Востоке

Сегодня понедельник, 13 марта 2017 года, 10:48
Во Владивостоке рушат старые подпорные стены
Во Владивостоке рушат старые подпорные стены
Приморский краевой суд вынес приговор "чёрным риелторам"
Приморский краевой суд вынес приговор "чёрным риелторам"
За неправильную парковку во дворе хабаровчанин получил штраф мусором
За неправильную парковку во дворе хабаровчанин получил штраф мусором
Студента с рожками пока не отпускают из Приморского сафари-парка
Студента с рожками пока не отпускают из Приморского сафари-парка
В понедельник в Хабаровске вновь ожидают снегопад
В понедельник в Хабаровске вновь ожидают снегопад
Регионы:


Популярное
вчера, 12:50
Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока
вчера, 17:44
Опасный кульбит авто во Владивостоке запечатлела камера
сегодня, 06:36
Во Владивостоке начинаются отключения воды
сегодня, 07:05
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без электроэнергии
вчера, 11:30
В Комсомольске сотрудница гардероба не уследила за чужой шубой
вчера, 16:25
В Находке за задержку установки окон наказали директора "управляйки"
полчаса назад
Снег нарушил транспортное сообщение в Приморье
вчера, 15:20
Из-за старой обиды пьяные благовещенцы забили знакомого до смерти
сегодня, 08:47
Жители Владивостока сегодня с трудом добираются на работу
вчера, 18:25
В Приморье спасатели вытащили из воды подростков на льдине

Обсуждаемое
вчера, 17:44
5

Опасный кульбит авто во Владивостоке запечатлела камера
сегодня, 08:02
4

Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
вчера, 12:50
3

Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока
сегодня, 09:20
3

За неправильную парковку во дворе хабаровчанин получил штраф мусором
вчера, 16:25
2

В Находке за задержку установки окон наказали директора "управляйки"
вчера, 20:28
1

Владимир Маркин объявил войну "информационному шантажу"
вчера, 11:30
В Комсомольске сотрудница гардероба не уследила за чужой шубой
вчера, 12:20
В Благовещенске художник-самоучка рисует картины на "заборе"
вчера, 13:40
В Уссурийске мужчина обокрал пожилую соседку
вчера, 14:30
В Приморье на "Земле леопарда" поймали браконьеров с убитым оленем
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет 10.03.2017
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 124



Система Orphus

Новый льготный авиамаршрут появится на Дальнем Востоке

Новый льготный авиамаршрут появится на Дальнем Востоке
По программе субсидирования можно будет долететь из Красноярска в Благовещенск, Иркутск и Хабаровск
8 минут назад
Общество | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Льготные авиаперевозки на Дальний Восток и внутри федерального округа начнутся с 1 апреля и продолжатся до 31 октября. При этом программа субсидирования прирастёт тремя новыми маршрутами из Красноярска — в Благовещенск, Хабаровск и Иркутск.

Как сообщает «Российская газета», дополнительно с 1 января по 31 декабря этого года субсидирование могут получить ещё девять направлений, расположенных в пределах Дальневосточного федерального округа. Социальный тариф будет действовать для граждан России в возрасте до 18 лет, имеющих путёвки во Всероссийский детский центр «Океан».

Также на две с половиной недели раньше начнутся льготные полёты в Крым. Отправиться в Севастополь по субсидированным тарифам можно будет с 15 мая и до 1 ноября 2017 года. Рейсы по программе выполнят авиакомпании «Аэрофлот», «Алроса», «ВИМ-Авиа», «Икар», «Норд Стар», «Северный ветер», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия». В этом году объём финансирования программы субсидирования планируют увеличить с 453 миллионов рублей до 475 миллионов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в ожидании старта продаж билетов по субсидированным тарифам жители Хабаровского края начали обрывать телефоны специализированных агентств, чтобы получить хоть какую-то информацию о предложениях перевозчиков на лето, ещё в январе. Позже глава региона Вячеслав Шпорт предложил полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу субсидировать авиаперевозки не только между отдельными субъектами округа, но и внутри одного субъекта.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru