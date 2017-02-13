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Руководитель дальневосточного "Белого парохода" получил "Грэмми"

Руководитель дальневосточного "Белого парохода" получил "Грэмми"
Оперный певец Николай Диденко удостоен награды за хоровое исполнение
7 минут назад
Культура | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Российский оперный певец Николай Диденко стал обладателем премии «Грэмми». Награду на 59-й по счёту церемонии вручения «граммофонов» от Академии звукозаписи США он получил за лучшее хоровое исполнение в составе Варшавского национального хора и Варшавского филармонического оркестра под управлением Кшиштофа Пендерецкого. Торжественное оглашение лауреатов премии прошло в Лос-Анджелесе.

На Дальнем Востоке имя обладателя «Грэмми» известно, в первую очередь, в связи с благотворительным проектом «Белый пароход. Поющие реки России», которым певец руководит уже 12 лет. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Николай Диденко каждый год приезжает в регионы, где в поисках «самородков» прослушивает детей из малоимущих семей, сирот и юных исполнителей с ограниченными возможностями. Встречи с талантливыми ребятами проходили в Хабаровске, Комсомольске, Владивостоке, Артёме, Биробиджане, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском.

За эти годы в вокальной школе «Белый пароход» приняли участие больше 700 дальневосточников. Многие из них обучились в летней вокальной школе и выступили в десятках благотворительных концертов вместе с известными музыкантами и мастерами оперного пения. Некоторые продолжают обучаться в московской Академии хорового искусства.

 
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