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Приморье опередило Хабаровский край по количеству изъятого спиртного

Приморье опередило Хабаровский край по количеству изъятого спиртного
Федеральная служба Росалкогольрегулирования представила рейтинг субъектов ДФО
5 минут назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

По объёму изъятых из продажи нелегальных алкогольных напитков Хабаровский край занял второе место среди регионов Дальнего Востока. Эти данные привёл заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Владислав Заславский. Выступая на выездном совещании, которое в эти минуты проходит в правительстве Хабаровского края, чиновник отметил, что доля спиртного, которое надзорные органы изъяли у предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе, по итогам 2016 года составила около 4,7 % от общего объёма по стране — 1 190,9 тысячи литров.


 

В рейтинге, который привёл Заславский, по итогам прошлого года лидирует Приморский край. Там правоохранители за год конфисковали 392,4 тысячи литров спиртного. В Хабаровском крае предпринимателям помешали реализовать 311,9 тысячи литров нелегального алкоголя. На третьем месте Сахалин, где надзорные органы изъяли 246,8 тысячи литров. Четвёртую позицию заняла Якутия — 130,4 тысячи литров, ей уступают Амурская область с 58,7 тысячи литров, ЕАО — 24,5 тысячи, Чукотский автономный округ — 10,6 тысячи, Магадан — 10,4 тысячи литров. На последнем месте рейтинга нарушителей оказался Камчатский край — там в 2016 году конфисковали 5,1 тысячи литров алкоголя.

Кроме этого, представитель ФС РАР поделился результатами поступлений акцизов от продажи алкоголя в государственный бюджет за 2016 год. По его словам, эти цифры за прошедший период выросли больше чем на 20 процентов.


 

«В целом, поступления увеличились на 20,8 % — по итогам 2015 года в федеральный бюджет поступило 271,2 миллиарда рублей, к концу 2016 года эта цифра составила уже 327,6 миллиарда. При этом поступления от продажи крепкой алкогольной продукции выросли на 36,4 миллиарда, или 28,4 процента. Дополнительно в бюджет государства поступили 56,3 миллиарда рублей. Эта картина сложилась благодаря притеснению нелегальной розницы, вытеснению контрафактного алкоголя с розничного рынка и замещению этого объёма легальным спиртным. Это связано, в первую очередь, с внедрением ЕГАИС, а также с возможностью законного изъятия нелегальной продукции из оборота и конфискации оборудования, на котором производили контрафактный алкоголь», — прокомментировал заместитель регулирования Федеральной службы регулирования алкогольного рынка.

 
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