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Хабаровчане осудили рекламу для суррогатных мам на автобусных билетах

Хабаровчане осудили рекламу для суррогатных мам на автобусных билетах
Жительницам Благовещенска в общественном транспорте предлагают выносить чужого ребёнка
6 минут назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа", группа "ВКонтакте" "Типичный Хабаровск"

Жители дальневосточной столицы обсуждают в социальных сетях рекламу, напечатанную на автобусных билетах в Благовещенске. На них разместили баннер компании, которая приглашает на работу суррогатных матерей. Женщинам, которые согласятся на «должность», предлагают по 800 тысяч рублей компенсации за одного выношенного ребёнка.

«Компания приглашает суррогатных матерей: девушки в возрасте до 35 лет, не имеющие передающихся половым путем заболеваний, генетических заболеваний, уже имеющие ребенка(детей) с положительным резус- фактором группы крови. Сумма компенсации составляет 800.000 рублей. Пишите нам, звоните, проконсультируем», — написано в рекламном объявлении (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Обсуждаемый билет привёз из Благовещенска в Хабаровск пользователь соцсети «ВКонтакте» Александр Ярошенко. По его словам, он похолодел от рекламной хлёсткости, которую увидел на талоне.

«Что-то существенно важное ушло из нас, раз мы рекламу о материнстве на «развес» пишем уже на проездных билетах. Материнское чрево покупается, как стакан жареных семечек. И продается…» — прокомментировал увиденное автор поста.

Мнения хабаровчан, которые увидели эту рекламу, разделились. Одни считают, что в подобной подаче нет ничего предосудительного. Другие уверены: таким объявлениям не место на автобусных билетах.

«И что? Автор для себя открытие сделал какое-то или что? Автор не в курсе того, что это всё законно?» — прокомментировал пользователь «ВКонтакте» Евгений Емельянов.

Не все могут иметь детей, а это хороший шанс для тех кто не может, но хочет. И мы не в 19 веке, чтобы за такое судить. Прогресс должен давать людям шансы и делать жизнь удобнее, а если вам, что-то не нравится, то живите в лесу и молитесь мужику с небес», — поддержала его Евгения Чехова.

«Что Вы пишите, комментаторы? "21 век, это нормально, кто-то хочет, но не может, а это шанс"! Бред, бред, бред! Понятно, что у каждого из нас своё мнение еа этот счет, либо его вообще нет, но зачем же таким образом преподносить информацию? Еще бы на заборе писали», — возразила Дарья Мартынова.

 
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