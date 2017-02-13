Жителя Камчатки осудили в Приморье за корейские наркотики

Из туристической поездки он прибыл с запрещённым багажом

Жителя Камчатки приговорили в Приморье к 6 годам колонии. Он попался с наркотиками, которые закупил в Южной Корее, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на камчатскую транспортную прокуратуру.

Артёмовский городской суд Приморского края вынес обвинительный приговор жителю Петропавловска-Камчатского. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наркотических средств в крупном размере».

Уголовное дело ещё в ноябре прошлого года направил в суд камчатский транспортный прокурор. По материалам дела, в апреле 2016 года осуждённый приобрёл на территории Республики Корея несколько видов наркотиков растительного и синтетического происхождения и прилетел с ними во Владивосток. В аэропорту сотрудники транспортной полиции обнаружили в его багажной сумке запрещённые вещества.

Подсудимому назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.