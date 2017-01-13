В Год экологии на Дальнем Востоке начнут вырубать кедровые леса

Приморский кедр попал под угрозу практически полного уничтожения, сообщает РИА «Восток-Медиа». Это связано с новыми правилами лесозаготовки, которые приняло Министерство природы России. Теперь лесорубы могут разворачивать свою деятельность прямо в кедровниках. Правила действуют с этого месяца. Примечательно, что именно 2017 год заявлен властями страны как Год экологии.

На мнение экологов наплевали

С 2017 года в России начали действовать новые правила лесозаготовки, которые вызвали сильное возмущение приморских экологов. Дело в том, что теперь лесорубы могут свободно заниматься рубкой деревьев в кедровых лесах. Это может нанести непоправимый урон редкому хвойному дереву. Об этой проблеме сегодня подробно рассказали представители Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) на экстренной пресс-конференции во Владивостоке. Руководитель отдела филиала по устойчивому лесопользованию Дмитрий Сычиков пояснил детали сомнительных инноваций Министерства природы.

«У нас вступили в силу новые правила лесозаготовки. Теперь в России можно заниматься промышленной вырубкой в лесах, где в составе древостоя содержится 1-4 кедра. Раньше этого делать было нельзя. Это означает, что теперь без защиты осталось 80 процентов всех дальневосточных кедровых лесов. В лесах с составом древостоя в 5 и более кедров рубить всё ещё нельзя, но это – лишь пятая часть от всего кедрача в крае», - рассказал он.





Дмитрий Сычиков пояснил, что при разработке лесосеки мешающие деревья можно вполне законно срубить. Кедр – не исключение. «Однако заготавливать кедры по-прежнему нельзя, поэтому срубленные деревья будут попросту бросать на том же месте. По горькой иронии, такую инициативу приняли в Год экологии», - сетует эколог. По словам специалиста, все «зелёные» организации выразили несогласие с новыми правилами. Причина проста: по словам советника Амурского филиала WWF Юрия Дармана, в министерстве на мнение экологов фактически наплевали. Он сообщил, что проект правил лесозаготовки долгое время обсуждался с экологами, с представителями «Гринписа» и Всемирного фонда дикой природы. Когда новые правила лесозаготовок начали принимать, выяснилось, что все рекомендации экологов забыты.

Сибирское лобби

По словам Дмитрия Сычикова, треть кедровых лесов в Приморье – весьма старые, возраст деревьев там может составлять 200 лет. Между тем рядом с кедрами зачастую растут весьма ценные породы – монгольский дуб и маньчжурский ясень. Они-то и являются главной целью многих лесозаготовщиков. В соседнем Китае вырубка этих деревьев запрещена, поэтому в Поднебесной они стоят бешеных денег. По словам Дмитрия Сычикова, стоимость кубометра дубовой древесины в КНР составляет порядка 800 долларов.

«В последние годы мы замечаем, что объём вывозимых из Приморья ценных древесных пород в два раза выше разрешённого к вырубке. Такой вывод можно сделать исходя из документации. Монгольского дуба в 2015 году вывезли на 337 тысяч кубометров больше – в два раза! С ясенем ситуация не такая плачевная – его вывезли на 70 тысяч кубов больше. Но цифра всё равно существенная», - рассказал эколог. Дмитрий Сычиков отметил, что увеличение площадей для вырубки дуба и ясеня приведёт к сопутствующему уничтожению кедров. Кроме того, новые правила лесозаготовки несут прямую угрозу всем обитателям лесов. Будет серьёзно повреждена кормовая база, и это негативно отразится на животных – в том числе на особо охраняемых амурских тиграх. Высока вероятность, что реформа ударит по жителям приморских деревень – не секрет, что для многих приморцев сбор кедровых шишек является источником заработка.





Юрий Дарман поддержал коллегу. Он объяснил, что теперь владельцы уже арендованных участков лесозаготовки смогут расширить свои владения. Пока речь идёт о полумиллионе гектаров, которые потенциально смогут забрать лесорубы. В будущем эта цифра вырастет. «Вообще мы оказались в странной ситуации. На уровне краевых властей мы добиваемся каких-то успехов – например, в защите липы от уничтожения. Но тут федеральные чиновники одним решением аннулируют все наши усилия. Очевидно, что за этим стоит какое-то мощное лобби. Я не думаю, что это приморцы. Вполне возможно, Сибирь – там тоже есть кедровые леса, и много тех, кто их хочет рубить», - поделился советник Амурского филиала WWF.

Всего лишь полгода

Важно, что многие кедровники могут оказаться под ударом уже в этом году. Как пояснил Дмитрий Сычиков, для начала вырубки на ранее запретных территориях лесопромышленникам потребуется всего полгода. «Я общался с представителем краевого природного департамента, он мне примерно обрисовал процедуру. Арендаторы, заинтересованные в рубках, пойдут в проектные организации. Там им сделают некий проект рубки, чтобы легализовать её. Затем лесорубы получат госэкспертизу. Муниципальные власти могут опротестовать решение в суде, но, скорее всего, они будут проигрывать подобные тяжбы. Проекты вырубок, как правило, очень хорошо обоснованны. На всё это уйдёт месяцев шесть», - рассказал эколог. Представители WWF намерены добиваться отмены новых правил. Они составили обращения к генеральному прокурору Юрию Чайке и помощнику президента по вопросам природоохраны Сергею Иванову. Как пояснил Юрий Дарман, помимо этого, экологи хотят добиться проверки решения о принятии новых правил на законность.







Так что теперь к экологическим проблемам в Приморье добавилась ещё одна – кедровая. Последний год и без того был богат на скандалы в этой сфере. Речь идёт, прежде всего, о вырубке лесов. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что на территории ДВО РАН развернулось масштабное строительство, в результате которого массово вырубаются деревья. Никаких действий для прекращения строительства и вырубок леса никто так и не предпринял. Это не единственная стройка, которая развернулась на территории ДВО РАН. Крупная компания начала строительство огромного жилого комплекса на территории Тихоокеанского института биоорганической химии. При этом здания напрямую будут граничить с моргом и опасными лабораториями. Учёные также пытаются остановить это строительство, но пока безрезультатно.