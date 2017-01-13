Стали известны новые подробности ЧП со скорой и автохамьём на Камчатке

Инцидент с каретой «скорой» на Камчатке, которая по вине автохамов не могла проехать к умирающему пациенту, вызвал широкий резонанс в России. Средства массовой информации продолжают выяснять подробности происшествия, информирует Kам24.

Как сообщало агентство, инцидент произошёл вечером 10 января на проспекте Циолковского, 30, в Петропавловске-Камчатском. Карета «скорой» ехала на срочный вызов, однако дорогу ей преградила иномарка, за рулём которой находилась женщина. В течение десяти минут женщина-водитель отказывалась отъезжать в сторону. Её пассажир всё это время препирался с медиками. Иномарка освободила проезд лишь после вмешательства сотрудников ГИБДД. 21-летний пациент Григорий Ахара, к которому ехала «скорая», как выяснилось позднее, скончался.

Телеканалу РЕН ТВ о происшествии рассказал брат погибшего парня Денис. Он говорит, что когда выбегал во двор, чтобы поторопить врачей, брат, вероятно, был ещё жив.

«Я ему делал искусственное дыхание. Он вроде бы – я не помню, был в шоковом состоянии, – но вроде бы он ещё немножко дышал, когда я выбежал. С братом оставался друг его. Он тоже делал ему искусственное дыхание», – рассказал Денис.

Во дворе Денис увидел карету скорой помощи и перегородивший ей дорогу автомобиль. По его мнению, пассажир, препиравшийся с медиками, был нетрезв. Между тем, по информации РЕН ТВ, личность водителя иномарки установлена. Это 31-летняя жительница Петропавловска Ульяна Л. За нарушение ПДД ей грозит штраф в 500 рублей.

Проверку по факту ЧП проводит Следственный комитет России. Правоохранители, в частности, изучают запись с видеорегистратора автомобиля скорой помощи, на которой запечатлен фрагмент чрезвычайного происшествия.