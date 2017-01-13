Олег Кожемяко: ценность достоверных новостей высока как никогда

Сегодня, 13 января, журналисты отмечают День российской печати. С профессиональным праздником работников средств массовой информации поздравил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. В тексте говорится:

«Дорогие друзья! 13 января в России отмечается День печати, и я от всей души поздравляю коллективы и ветеранов СМИ с этим праздником! Точная и объективная информация – это важнейший, востребованный ресурс, который во многом способствует развитию государства и общества. Так было в петровскую эпоху, когда в свет вышел первый номер печатной газеты «Ведомости». Так продолжается и по сей день.

На фоне глобальных изменений в мире, новых вызовов и угроз ценность достоверных новостей высока как никогда. Очень важно, что это понимают и представители региональных СМИ. Высокое качество материалов сахалинских журналистов регулярно подтверждается престижными премиями, в том числе федерального уровня.

Уверен, что в Сахалинской области с её богатой историей, активно развивающейся экономикой, интересной спортивной и культурной жизнью для средств массовой информации всегда будет много работы.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, и новых профессиональных успехов! С праздником, дорогие друзья!».