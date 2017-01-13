На Дальнем Востоке пройдёт фестиваль игрового любительского кино

Дальневосточники, желающие попробовать свои силы в производстве любительских фильмов, получили возможность собраться и показать друг другу свои работы на фестивале «Точка возврата». Этот фестиваль игрового любительского кино начинался как локальный, его придумали молодые единомышленники из Хабаровска. Проведя два городских фестиваля, ребята поняли, что способны на большее – и составили проект конкурса, которых охватит весь Дальний Восток. Проект выиграл президентский грант, так что победитель конкурса получит денежный приз – 100 тысяч рублей.

Целью конкурса организаторы заявили развитие кинодвижения на Дальнем Востоке. Также в презентации фестиваля говорится о том, что любительское кино – перспективное направление художественного творчества, которое необходимо поддерживать.

Фестиваль призван объединить кинематографистов-любителей от Берингова пролива до российско-китайских границ. Принять участие в конкурсе может любой, кто захочет и сумеет придумать историю с дальневосточным колоритом, написать по ней сценарий, собрать команду единомышленников, снять и смонтировать свой фильм. В положении о конкурсе говорится, что фильмы не должны быть длиннее 20 минут – и при этом обязательно присутствие в кадре узнаваемых дальневосточных реалий.

Заявки конкурсантов организаторы принимают на сайте фестиваля http://tochkavozvrata.com/. Там размещён формуляр заявки, после заполнения которой оргкомитет в течение пяти дней отвечает – подходит работа для конкурса или нет. В конце июня состоятся региональные полуфиналы, где жюри определит фильмы-претенденты на попадание в суперфинал. Его проведут в Хабаровске в конце сентября. Программа обещает быть насыщенной - с мастер-классами от столичных кинематографистов, разборами конкурсных работ, совместными просмотрами в кинотеатре и вручением призов в различных номинациях.