В Китае Аэрофлот признали любимой иностранной авиакомпанией

Аэрофлот признан самой любимой иностранной авиакомпанией в Китае. Это почётное звание присвоено флагману российской гражданской авиации на торжественной церемонии подведения итогов ежегодной премии Flyer Award Ceremony 2017. В этом году мероприятие состоялось в пятый раз и прошло в экономической столице КНР – Шанхае.

Престижной премией Flyer Award Ceremony 2017 отмечаются лучшие участники туристического рынка Китая, в том числе авиакомпании с высшим рейтингом сервиса – «пять звёзд» от консалтинговой компании Skytrax, которая является главным в мире оценщиком качества услуг авиаперевозчиков и аэропортов. До Аэрофлота звание любимой авиакомпании в Китае по мнению Flyer два года подряд удерживала Qatar Airways, известная роскошным уровнем обслуживания.

Присуждение премии проходит при поддержке бортовых журналов Управления гражданской авиации Китая (СААС), китайского государственного информационного агентства «Синьхуа» и ведущего отраслевого журнала China Aviation Magazine. Лучшие из лучших в сфере путешествий определяются организаторами и путём голосования потребителей туристических услуг и часто летающих пассажиров.

В число преимуществ Аэрофлота, которые обеспечили ему признание со стороны организаторов премии Flyer Award Ceremony, входят высокое качество сервиса, доступные тарифы и удобные стыковки в базовом аэропорту Шереметьево – участнике программы China Friendly.

Учитывая стратегические перспективы развивающегося российско-китайского сотрудничества, Аэрофлот уделяет обширному китайскому рынку растущее внимание. Авиакомпания внедрила целый ряд инициатив для привлечения китайских пассажиров. Удобная маршрутная сеть Аэрофлота включает четыре ключевых пункта в Китае – Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Для упрощения коммуникаций на Интернет-сайте Аэрофлота введена версия на китайском языке. Значительные нововведения появились в сервисе на борту. Пассажирам предлагается карта меню на китайском языке, а в бизнес-классе – «Азиатский сет» – набор блюд национальной кухни. Бортовая система развлечений пополнена контентом на китайском языке. На родном языке также делаются объявления для китайских пассажиров на рейсах из Китая и в Китай.

«Признание Аэрофлота любимой иностранной авиакомпанией Китая – прорывное достижение для нас как глобальной авиакомпании, – заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – Это не только почётное звание, но и подтверждение эффективности наших стратегических усилий на самом приоритетном рынке и высокой конкурентоспособности нашего продукта. Это стимул для дальнейшего укрепления позиций Аэрофлота в Китае, в том числе за счёт увеличения туристического потока и расширения транзита между Европой и Азией через Москву. Аэрофлот горд тем, что вносит существенный вклад в развитие российско-китайского экономического сотрудничества, которое имеет для нашей страны исключительную важность».