В Китае Аэрофлот признали любимой иностранной авиакомпанией

Сегодня среда, 12 апреля 2017 года, 11:09
Появились подробности драки на Уссурийской таможне
Появились подробности драки на Уссурийской таможне
Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
На парковке хабаровской арены "Ерофей" появилась ракета
На парковке хабаровской арены "Ерофей" появилась ракета
Хабаровчан поздравил действующий космонавт Александр Мисуркин
Хабаровчан поздравил действующий космонавт Александр Мисуркин
В среду хабаровчанам рекомендуют взять с собой зонтик
В среду хабаровчанам рекомендуют взять с собой зонтик
Регионы:


Популярное
вчера, 16:28
Сразу 4 главврача в Приморье лишились своих должностей
вчера, 11:23
Во Владивостоке совсем не вовремя начали мыть тоннель к Золотому мосту
сегодня, 07:04
Владивостокцам стоит запастись водой и свечками
вчера, 13:38
Лариса Белоброва поговорит с приморцами "за жизнь"
вчера, 12:54
Во Владивостоке сожгли автомобиль
полчаса назад
Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
вчера, 11:20
Хабаровский суд принял сторону мэрии в деле о митинге 26 марта
вчера, 11:47
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота
вчера, 14:24
От укусов клещей в Приморье пострадали более 40 человек
вчера, 15:40
В Хабаровске следователи проверяют обстоятельства гибели семейной пары

Обсуждаемое
вчера, 13:38
8

Лариса Белоброва поговорит с приморцами "за жизнь"
вчера, 11:20
6

Хабаровский суд принял сторону мэрии в деле о митинге 26 марта
вчера, 11:23
4

Во Владивостоке совсем не вовремя начали мыть тоннель к Золотому мосту
полчаса назад
3

Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
вчера, 15:35
2

В Находке из-за долгов перед моряками задержали теплоход
вчера, 18:20
2

Картина дня в Хабаровском крае: цирк в суде и тысяча рублей от бабушки
вчера, 11:21
1

Александр Лобычев расскажет об "очарованных странниках русского Китая"
вчера, 11:47
1

Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота
вчера, 12:54
1

Во Владивостоке сожгли автомобиль
вчера, 14:45
1

"Зебрам" Владивостока поставили "неуд"
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" вчера, 16:25
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой вчера, 14:29
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота вчера, 11:47
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1148



Система Orphus

В Китае Аэрофлот признали любимой иностранной авиакомпанией

В Китае Аэрофлот признали любимой иностранной авиакомпанией
Маршрутная сеть охватывает Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу
16 минут назад
Экономика | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Аэрофлот признан самой любимой иностранной авиакомпанией в Китае. Это почётное звание присвоено флагману российской гражданской авиации на торжественной церемонии подведения итогов ежегодной премии Flyer Award Ceremony 2017. В этом году мероприятие состоялось в пятый раз и прошло в экономической столице КНР – Шанхае.

Престижной премией Flyer Award Ceremony 2017 отмечаются лучшие участники туристического рынка Китая, в том числе авиакомпании с высшим рейтингом сервиса – «пять звёзд» от консалтинговой компании Skytrax, которая является главным в мире оценщиком качества услуг авиаперевозчиков и аэропортов. До Аэрофлота звание любимой авиакомпании в Китае по мнению Flyer два года подряд удерживала Qatar Airways, известная роскошным уровнем обслуживания.

Присуждение премии проходит при поддержке бортовых журналов Управления гражданской авиации Китая (СААС), китайского государственного информационного агентства «Синьхуа» и ведущего отраслевого журнала China Aviation Magazine. Лучшие из лучших в сфере путешествий определяются организаторами и путём голосования потребителей туристических услуг и часто летающих пассажиров.

В число преимуществ Аэрофлота, которые обеспечили ему признание со стороны организаторов премии Flyer Award Ceremony, входят высокое качество сервиса, доступные тарифы и удобные стыковки в базовом аэропорту Шереметьево – участнике программы China Friendly.

Учитывая стратегические перспективы развивающегося российско-китайского сотрудничества, Аэрофлот уделяет обширному китайскому рынку растущее внимание. Авиакомпания внедрила целый ряд инициатив для привлечения китайских пассажиров. Удобная маршрутная сеть Аэрофлота включает четыре ключевых пункта в Китае – Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Для упрощения коммуникаций на Интернет-сайте Аэрофлота введена версия на китайском языке. Значительные нововведения появились в сервисе на борту. Пассажирам предлагается карта меню на китайском языке, а в бизнес-классе – «Азиатский сет» – набор блюд национальной кухни. Бортовая система развлечений пополнена контентом на китайском языке. На родном языке также делаются объявления для китайских пассажиров на рейсах из Китая и в Китай.

«Признание Аэрофлота любимой иностранной авиакомпанией Китая – прорывное достижение для нас как глобальной авиакомпании, – заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – Это не только почётное звание, но и подтверждение эффективности наших стратегических усилий на самом приоритетном рынке и высокой конкурентоспособности нашего продукта. Это стимул для дальнейшего укрепления позиций Аэрофлота в Китае, в том числе за счёт увеличения туристического потока и расширения транзита между Европой и Азией через Москву. Аэрофлот горд тем, что вносит существенный вклад в развитие российско-китайского экономического сотрудничества, которое имеет для нашей страны исключительную важность».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru