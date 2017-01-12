24 тысячи призывников пополнили войска Восточного военного округа

Военные комиссариаты Восточного военного округа полностью выполнили задание Генерального штаба Вооружённых сил РФ и призвали на военную службу 10 240 новобранцев. На территории ВВО, включающей 11 регионов, с учётом призванных с других территорий страны, будут служить 24 000 новичков.

Представители штабов военных округов, военные комиссары и заместители всех российских губернаторов 11 января участвовали в видеоконференции под руководством начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковника Василия Тонкошкурова. Он выслушал информацию об итогах осенней призывной кампании, которая проходила с 1 октября по 31 декабря 2016 года.

Как рассказал сегодня РИА «Восток-Медиа» начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев, на связь с Москвой из Хабаровска выходил замначальника штаба ВВО полковник Вячеслав Кулькин. Он доложил, что задание по призыву граждан на военную службу выполнено в полном объёме: из военных комиссариатов Бурятии, Забайкальского края и 9 регионов ДФО на комплектование войск направлено 10 240 призывников. Более 80 % из них остались служить на территории Восточного военного округа. В том числе 9 новобранцев попали в спортивные роты и двое – из Приморья и Хабаровского края – в научную роту.

Всего на комплектование войск ВВО поступило свыше 24 тысяч призывников, из них более 16 тысяч - из военных комиссариатов других военных округов. Новобранцев перевозили железнодорожным, воздушным и морским транспортом. Во время осенней кампании, по словам полковника Кулькина, обошлось без происшествий и преступлений.

В округе работали 11 призывных комиссий субъектов Российской Федерации и 243 призывных комиссии муниципальных образований. За их работой наблюдали более 460 родителей и 110 представителей общественных организаций.

Ранее агентство писало об особенностях осенней кампании в Приморье, где парни из пострадавших от тайфуна районов смогли взять отсрочку от армии. По последним данным, таким правом воспользовались 20 человек.