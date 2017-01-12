В аэропорту Хабаровска экстренно сел самолёт из Москвы на Камчатку

На полуострове сегодня сильный ветер и снегопад

В аэропорту дальневосточной столицы совершил посадку рейс № 1730, следовавший из Москвы в Петропавловск-Камчатский. До места назначения воздушное судно не смогло долететь из-за сложившихся там метеоусловий: в городе сегодня, 12 января, дует сильный ветер и идёт снег.

«Один самолёт совершил у нас вынужденную посадку. На Камчатке ухудшились метеоусловия, поэтому аэропорт не может принимать воздушные суда. Рейс отправится в место назначения, когда в Петропавловске-Камчатском погодные условия стабилизируются», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник пресс-службы воздушной гавани краевой столицы Марина Кравченко.

Хабаровский аэропорт является запасным для всех аэропортов Дальневосточного федерального округа. В нём также могут совершать экстренную посадку самолёты, которые следуют трансконтинентальными (Азия — Европа) и транстихоокеанскими (Азия — Северная Америка) маршрутами. Аэропорт краевого центра оснащён всем необходимым, чтобы принимать воздушные суда любого типа. Инфраструктура аэропорта и техническая оснащённость служб ОАО «Хабаровский аэропорт» позволяет это в случае возникновения внештатной ситуации.