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В аэропорту Хабаровска экстренно сел самолёт из Москвы на Камчатку

В аэропорту Хабаровска экстренно сел самолёт из Москвы на Камчатку
На полуострове сегодня сильный ветер и снегопад
только что
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В аэропорту дальневосточной столицы совершил посадку рейс № 1730, следовавший из Москвы в Петропавловск-Камчатский. До места назначения воздушное судно не смогло долететь из-за сложившихся там метеоусловий: в городе сегодня, 12 января, дует сильный ветер и идёт снег.

«Один самолёт совершил у нас вынужденную посадку. На Камчатке ухудшились метеоусловия, поэтому аэропорт не может принимать воздушные суда. Рейс отправится в место назначения, когда в Петропавловске-Камчатском погодные условия стабилизируются», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник пресс-службы воздушной гавани краевой столицы Марина Кравченко.

Хабаровский аэропорт является запасным для всех аэропортов Дальневосточного федерального округа. В нём также могут совершать экстренную посадку самолёты, которые следуют трансконтинентальными (Азия — Европа) и транстихоокеанскими (Азия — Северная Америка) маршрутами. Аэропорт краевого центра оснащён всем необходимым, чтобы принимать воздушные суда любого типа. Инфраструктура аэропорта и техническая оснащённость служб ОАО «Хабаровский аэропорт» позволяет это в случае возникновения внештатной ситуации.

 
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