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На Дальнем Востоке будут развивать экономику вместе с "социалкой"
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На Дальнем Востоке будут развивать экономику вместе с "социалкой"

На Дальнем Востоке будут развивать экономику вместе с "социалкой"
По мнению главы Минвостокразвития, эти сферы идут "рука об руку"
только что
Экономика | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка выступил на «правительственном часе» в Государственной Думе. В своём докладе он упомянул о важности развития экономической и социальной сфер в регионе, а также отметил, что оба направления должны быть взаимосвязаны.

Говоря об улучшении качества жизни на Дальнем Востоке, глава Минвостокразвития отметил, что уже «есть хорошие, позитивные подвижки и в этом направлении: в сфере образования, здравоохранения, улучшения жилищных условий».

«Во всех регионах Дальнего Востока обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. На Дальнем Востоке на 8 процентов снизилась смертность от болезней системы кровообращения и дорожно-транспортных происшествий, на 16 процентов — младенческая смертность, — проинформировал депутатов Александр Галушка. — Только за один год 10 процентов семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся, улучшили жилищные условия. Но этого явно недостаточно. Проблем на Дальнем Востоке много. Мы их хорошо понимаем, а также понимаем, что для их решения нужны системные решения».

По данным социологических опросов, дальневосточников волнуют проблемы здравоохранения, дороговизна и низкое качество жилья и жилищно-коммунальных услуг, а также плохая транспортная доступность. Для того чтобы эти и многие другие проблемы, которые есть в ДФО, решались, правительство России в уходящем году приняло два принципиальных и системных решения. Первое из них связано с созданием специальных разделов по опережающему развитию Дальнего Востока в государственных и федеральных целевых программах. Александр Галушка ещё раз напомнил об этом в рамках своего выступления. Слова главы Минвостокразвития приводит его пресс-служба.

«Постановление правительства установило требование к такому разделу. Оно должно обеспечивать опережающее развитие Дальнего Востока. Дано понятие, что такое опережающее развитие — это развитие, при котором положение дел в соответствующей сфере становится выше среднероссийского, определено, что в этом специальном разделе должны быть цели, которые это отражают, мероприятия и соответствующее финансирование», — озвучил министр, уточнив, что такие «дальневосточные разделы» должны появиться в 27 государственных программах. Аналогичный порядок федеральное правительство утвердило для государственных компаний, госкорпораций и компаний с государственным участием.

«Очевидно, это позволит нам и консолидировать, и направить государственный ресурс на актуальные проблемы развития Дальнего Востока», — акцентировал внимание депутатов глава Минвостокразвития.

Он отметил, что речь идёт, в том числе, о расширении территории действия плоского тарифа компании «Аэрофлот» на авиаперевозки, льготной ипотечной программе для дальневосточников со стороны АИЖК, а также льготных условиях перевозки дальневосточных грузов по линии РЖД.

Также глава Минвостокразвития упомянул три механизма по развитию конкретных дальневосточных территорий, которые ведомство реализует в связке с данными системными решениями: программу развития приграничных территорий, в которой фактически установлен запрет на сокращение объектов социальной инфраструктуры (ФАПов, школ) на таких территориях, программу развития Курильских островов и комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре.

 
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Комментарии
  • epr  (только что)

    Умер мент Линник Сергей Алексеевич брат и сутенёр владивостокской проститутки Татьяны Линник



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