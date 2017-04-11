В Хабаровске осудили приморца за террористические взгляды

В дальневосточной столице уроженца Приморского края решением выездного заседания Приволжского окружного военного суда признали виновным в преступлении террористической направленности. На своей страничке в социальной сети он размещал видео экстремистского характера.

Мужчина проходил военную службу по призыву в 2015 году. В этом же время срочник попал в поле зрения сотрудников управления ФСБ России по Восточному военному округу. Силовиков заинтересовали материалы, которые молодой человек разместил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники не смогли пройти мимо видеороликов, которые эксперты позже признали противоправными: видеоматериалы содержали призывы к осуществлению экстремистской деятельности, кроме того, в них были признаки оправдания идеологии национализма и одобрения терроризма.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России, обвиняемый должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Также ему запретили размещать информацию в Интернете в течение одного года. Приговор в законную силу ещё не вступил, поэтому у осуждённого есть право обжаловать решение суда, вынесенное не в его пользу.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало о похожих случаях. Так, житель краевой столицы разместил антисемитские призывы на своей личной странице в социальной сети. За это ему придётся год работать на государство. Наказывают не только физических лиц: директору двух магазинов «КИО» пришлось заплатить 154 тысячи рублей штрафа за диски рок-группы «Коррозия Металла».