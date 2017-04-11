На Дальнем Востоке хотят продлить выдачу регионального маткапитала

Срок действия регионального материнского капитала в Дальневосточном федеральном округе планируют увеличить на основании федерального распоряжения. Такие намерения уже озвучил заместитель главы Минвостокразвития Сергей Качаев. Он выступил с предложением на селекторном совещании с администрациями регионов Дальнего Востока.

«Во всех дальневосточных регионах принят материнский капитал. Однако в половине субъектов срок его действия заканчивается в ближайшие 2 года. Данная мера показала свою эффективность и её необходимо продлить, — подчеркнул замминистра. — На всём Дальнем Востоке предоставляется ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребёнка в размере прожиточного минимума до достижении им возраста трёх лет при софинансировании из федерального бюджета. Эта мера должна быть сохранена даже в случае прекращения софинансирования».

На Камчатке, если женщина впервые становится матерью в возрасте от 19 до 24 лет, ей предоставляют выплату в размере 100 тысяч рублей. В 2017 году эту сумму увеличат до 112,3 тысячи рублей. В Магаданской области женщины, родившие до 25 лет, получат в этом году материнский капитал в размене 126,5 тысячи рублей. В Сахалинской области единовременная денежная выплата семьям в связи с появлением первого ребёнка составляет 54,5 тысячи рублей. При этом родители-студенты получают разовую выплату при рождении малыша — 57,4 тысячи рублей. Также они вправе претендовать на ежемесячную социальную помощь в размере прожиточного минимума на ребенка и получение средств на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме этого, предусмотрено введение дополнительной адресной поддержки молодой семье при рождении малыша — на приобретение комплекта для новорождённого и коляски до 30 тысяч рублей.

В Магаданской области единовременная выплата в связи с рождением первенца родителям-студентам составляет 25 тысяч рублей, а ежемесячная выплата — 2,7 тысячи рублей. В Хабаровском крае ежемесячное пособие на ребёнка из такой семьи выплачивают в повышенном размере: от 1,3 до 1,8 тысячи рублей. В Еврейской автономной области родители, которые получают профессиональное образование, при рождении первенца получают 10 тысяч рублей и ежемесячную выплату на ребёнка — до 1,5 тысячи рублей. На Чукотке студенты, которые обзавелись потомством, могут претендовать на 10 тысяч. Эти данные приводит пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока.

«Такие меры должны применяться во всех дальневосточных регионах, — подчеркнул Сергей Качаев. — Необходимо отметить, что рождаемость напрямую зависит от жилищных условий и возможности их улучшения при рождении детей. Ряд регионов осуществляет такие меры. Нужно выявить лучшие практики и их тиражировать в других регионах».

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», единовременные и ежемесячные социальные выплаты, связанные с рождением детей, проходят ежегодную индексацию. Так, в Хабаровском крае в этом году пособия выросли на 5,4 %. В регионе также проиндексировали выплаты для военнослужащих.