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Обвиняемых в растратах на Восточном оставили под арестом до апреля

Обвиняемых в растратах на Восточном оставили под арестом до апреля
Меры пресечения продлили Юрию и Михаилу Хризманам, Владимиру Ашихмину и Виктору Чудову
28 минут назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: dfo.spetsstroy.ru

Дальневосточный окружной военный суд продлил арест фигурантам уголовного дела о хищениях пяти миллиардов рублей при строительстве космодрома Восточный. Среди подсудимых — бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, которые находятся под домашним арестом.

«Мера пресечения всем оставлена без изменения и продлена до 12 апреля в связи с истечением прежних сроков», — сообщила агентству «Интерфакс» пресс-секретарь суда Анна Атрощенкова.

Под стражей остались и экс-спикер Законодательной Думы Хабаровского края Виктор Чудов и сын руководителя «Дальспецстроя» Михаил Хризман, которых также обвиняют в хищениях. Как уточнил агентству адвокат Хризмана Игорь Анисимов, защита неоднократно пыталась изменить меры пресечения на более мягкие, но решение суда оставалось прежним.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», слушания в закрытом для прессы режиме начались 5 мая и возобновились в августе. По данным следствия, в 2006-2009 годах бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, его сын Михаил, а также экс-спикер краевой думы Виктор Чудов, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный, что повлекло причинение ущерба бюджету России на сумму 5,2 миллиарда рублей.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Растрата». Потерпевшими по делу признаны ФГУП «Дальспецстрой» при Спецстрое России и государственная корпорация «Роскосмос».

 
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