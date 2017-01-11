Дело о приморском рыбаке, пропавшем в Охотском море, засекретили

Жительница приморского посёлка Хороль, мать двоих детей Анастасия Ерина почти месяц не может узнать о ходе расследования по факту исчезновения в Охотском море своего мужа. Он без вести пропал в декабре 2016-го на промысле в Охотском море. Корреспонденту РИА «Восток-Медиа» на сегодняшний день также не удалось получить ни одного внятного ответа от правоохранительных органов.

В ночь с 14 на 15 декабря 2016 года в центральной части Охотского моря с рыболовной шхуны «Талан» (судовладелец – «Маг-Си Интернешнл», порт Магадан) при постановке крабовых ловушек зацепился за хребтину и был стянут за борт уходящим крабовым порядком старший мастер добычи, житель Приморского края Александр Ерин. Поиски рыбака в море оказались безрезультатными. Через некоторое время супруге Александра, Анастасии Ериной, ожидавшей супруга со дня на день из рейса, сообщили по телефону страшную весть. Затем женщина получила по электронной почте «похоронку» от компании-судовладельца. Почти месяц Анастасия пытается добиться хоть какой-нибудь информации: как продвинулось расследование по данному делу.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» обращался за информацией в транспортные прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу и города Магадана. В этих инстанциях ответили, что, возможно, дело находится в управлении на транспорте по ДВФО МВД РФ. На момент выхода материала ответ из указанного ведомства ещё не получен.

В магаданском офисе ООО «Маг-Си Интернешнл» от комментариев отказались.

«Я отчаялась звонить и спрашивать по всем прокуратурам и следственным комитетам Дальнего Востока: кто же всё-таки занимается расследованием, – сообщила жена пропавшего без вести Анастасия Ерина, – Буквально вчера разговаривала с неким Денисом Алексеевичем, мне в какой-то из прокуратур дали его контакты. Фамилию не назвали. Я так поняла, это представитель Следственного комитета на транспорте. Он мне сказал, что материалы проверки в пути. Более того, начал спрашивать, где я забирала тело! Он, похоже, вообще не в курсе, о чём речь».

У погибшего в Охотском море Александра Ерина остались двое детей – 9 лет и 7 месяцев.

Общество с ограниченной ответственностью «Маг-Си Интернешнл» – крупнейшее рыбодобывающее и рыбообрабатывающее предприятие Колымы. Его возглавляет депутат Магаданской областной думы Михаил Котов. Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, в компании ему принадлежит доля в 35 процентов. В Приморском крае зарегистрирована фирма ООО «Маг-Си Прим», аффилированная с головной компанией.



