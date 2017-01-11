Нескольких пассажиров не пустили в самолёт из Шахтёрска в Хабаровск

Несколько человек не смогли вылететь из Шахтёрска в Хабаровск из-за перегруза на борту. Остаться в аэропорту пришлось четырём мужчинам с большими сумками. Откуда в самолёте появились дополнительные килограммы — неизвестно.

Рейс авиакомпания «Аврора» выполняет раз в три дня. Из Южно-Сахалинска воздушное судно вылетает в Шахтёрск, а после этого направляется в дальневосточную столицу. Затем самолёт возвращается на Сахалин.

«Самолёт прилетел в Шахтёрск, начали загрузку багажа, а потом началось непонятное: представители компании начали вызывать по фамилиям пассажиров и просили не садиться в самолёт из-за появившегося перегруза. В итоге решили, что не возьмут на борт тех, кто брал билеты последними. Оказалось, что они купили их ещё 22 декабря. Начались крики, потому что у людей были пересадки», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» пассажир рейса Евгений Щукин.

В итоге — после полуторачасовой задержки рейса — пропустить вылет согласились четверо мужчин. Теперь им придётся три часа ждать возращения самолёта в Шахтёрск. После этого людей доставят в Южно-Сахалинск, а затем прямым рейсом отправят в Хабаровск.

По словам Евгения Щукина, пассажиры предполагали, что такая ситуация возникла из-за того, что авиакомпания продала больше билетов. Однако на борту оказалось достаточно пустых мест. К тому же при регистрации у людей принимали весь багаж, в том числе с превышением нормы.

«Видимо, был реальный перегруз, но вот что это за груз, откуда и почему он появился — никто не знает», — отметил Евгений Щукин.

Представители авиакомпании причин задержки рейса и возникшего на борту перегруза оперативно назвать не смогли. РИА "Восток-Медиа" рассчитывает в ближайшее время опубликовать официальный комментарий авиакомпании.