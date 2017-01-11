Магнитогорца осудили за невидимую проволоку для космодрома Восточный

Сегодня среда, 11 января 2017 года, 15:13
История со сгоревшим частным детсадом в Приморье нашла продолжение
История со сгоревшим частным детсадом в Приморье нашла продолжение
В Хабаровске перевозчики отрицают чехарду автобусов на своих маршрутах
В Хабаровске перевозчики отрицают чехарду автобусов на своих маршрутах
Ангарский маньяк, задержанный во Владивостоке, переплюнул Чикатило
Ангарский маньяк, задержанный во Владивостоке, переплюнул Чикатило
На Сахалине 5 человек погибли в результате ДТП грузовиков и скорой
На Сахалине 5 человек погибли в результате ДТП грузовиков и скорой
Скоро подорожает проезд в электротранспорте Владивостока
Скоро подорожает проезд в электротранспорте Владивостока
Регионы:


Популярное
вчера, 16:57
Авторынок Дальнего Востока: 15 лет борьбы за выживание
вчера, 17:37
Приморцев в Таиланде ждёт новая опасность
вчера, 18:38
Сотрудника ФСБ во Владивостоке наградят за спасение погибавших
сегодня, 08:50
Почти 30 улиц во Владивостоке останутся без света
вчера, 22:15
В Хабаровском крае издевательства над китом оценили в 190 тысяч рублей
вчера, 18:35
Вячеслав Шпорт проверит отмену автобусных маршрутов в Хабаровске
вчера, 15:20
Приморцев пригласят на медосмотр при помощи СМС
вчера, 16:45
На Русском острове уже собирают купола инновационно-культурного центра
вчера, 15:35
Хабаровских пассажиров начал возить предприниматель из Приморья
сегодня, 08:20
В Приморье пришли настоящие январские морозы

Обсуждаемое
вчера, 16:57
16

Авторынок Дальнего Востока: 15 лет борьбы за выживание
вчера, 18:35
6

Вячеслав Шпорт проверит отмену автобусных маршрутов в Хабаровске
вчера, 18:38
5

Сотрудника ФСБ во Владивостоке наградят за спасение погибавших
вчера, 16:45
4

На Русском острове уже собирают купола инновационно-культурного центра
вчера, 18:00
4

Владивосток претендует на звание самого узнаваемого города России
сегодня, 11:09
3

Скоро подорожает проезд в электротранспорте Владивостока
сегодня, 12:50
3

Эксперты: уход "Дальспецстроя" позволит снизить цены на жильё в ДФО
вчера, 17:37
2

Приморцев в Таиланде ждёт новая опасность
вчера, 17:40
2

В Хабаровском крае разбираются с издевательствами над китом
вчера, 22:15
2

В Хабаровском крае издевательства над китом оценили в 190 тысяч рублей
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 465



Система Orphus

Магнитогорца осудили за невидимую проволоку для космодрома Восточный

Магнитогорца осудили за невидимую проволоку для космодрома Восточный
Мужчина получил миллион рублей за продукцию, которую и не собирался поставлять заказчику
18 минут назад
Общество | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Благовещенский суд вынес приговор жителю Магнитогорска, продавшему для стройки космодрома Восточный 20 тонн несуществующей проволоки. Мошенник получил четыре года условно с испытательным сроком на пять лет.

Находясь в Магнитогорске, в августе 2015 года 30-летний мужчина, представившись вымышленным именем, купил у другого горожанина документы на ООО «Гигант». Бывший владелец фирмы также купил для клиента три сим-карты. В Интернете предприимчивый магнитогорец увидел объявление ООО «Мир-17» о приобретении оцинкованной проволоки. Её в дальнейшем компания должна была передать ООО «Амурэлектрощит» для поставки на космодром.

Мужчина по телефону связался с компанией и, представившись менеджером, предложил продукцию, которой у него не было. Фигурант выставил счёт на сумму в миллион рублей и попросил предоплату. После получения первого транша он позвонил с другого телефона, представился водителем и сообщил, что проволока скоро будет в Амурской области. После этого заказчик перевёл на счёт оставшиеся деньги.  

По информации пресс-службы Благовещенского городского суда, после получения финансов магнитогорец, используя устройство с электронной цифровой подписью, перечислил деньги на счёт сторонней организации, руководитель которой обналичил сумму и отдал финансы предпринимателю. В дальнейшем он потратил полученный миллион рублей на личные нужды.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к условному сроку. Похищенные обманным путём деньги предприниматель в полном объёме вернул обманутой компании.

Это не первый случай растрат с заказами на космодроме Восточный. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в декабре 2016 года  директора ООО «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова приговорили к четырём годам заключения в колонии общего режима за нецелевое использование 1,1 миллиарда рублей. Он вошёл в состав организованной группы и по искусственно завышенным ценам продавал металлоконструкции для строительства космодрома Восточный.

Строительство космодрома Восточный в Приамурье сопровождала череда крупных скандалов. Было возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с хищениями денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим. Более 220 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. В июне Дальневосточный окружной военный суд возобновил после перерыва рассмотрение дела о хищениях на космодроме. На скамье подсудимых: бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, экс-спикер краевой думы Виктор Чудов.

В 2006-2009 годах бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, его сын Михаил, а также бывший председатель регионального парламента Виктор Чудов, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по одиннадцати государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный, что повлекло причинение ущерба на сумму 5,2 миллиарда рублей.

В ноябре Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве, доставившем неудобства руководству страны и военно-промышленного комплекса, их охране, журналистам и десяткам других людей. В апреле этого года никто из них не смог воспользоваться услугами административно-делового комплекса космодрома Восточный, в том числе его гостиницей и спецплощадкой для наблюдения, следя за первым запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками буквально из траншеи.

Также следователи закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, которая проводила строительно-монтажные работы на космодроме Восточный. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы за присвоение или растрату. Кроме того, на главу «Дальспецстроя» заведут дело из-за невыплаты денег рабочим на космодроме Восточный. Вице-премьер Дмитрий Рогозин озвучил, что Юрия Волкодава, вполне возможно, ожидает уголовная ответственность после того, как прокуратура закончит проверку сведений, предоставленных Рострудом.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru