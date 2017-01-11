Магнитогорца осудили за невидимую проволоку для космодрома Восточный

Благовещенский суд вынес приговор жителю Магнитогорска, продавшему для стройки космодрома Восточный 20 тонн несуществующей проволоки. Мошенник получил четыре года условно с испытательным сроком на пять лет.

Находясь в Магнитогорске, в августе 2015 года 30-летний мужчина, представившись вымышленным именем, купил у другого горожанина документы на ООО «Гигант». Бывший владелец фирмы также купил для клиента три сим-карты. В Интернете предприимчивый магнитогорец увидел объявление ООО «Мир-17» о приобретении оцинкованной проволоки. Её в дальнейшем компания должна была передать ООО «Амурэлектрощит» для поставки на космодром.

Мужчина по телефону связался с компанией и, представившись менеджером, предложил продукцию, которой у него не было. Фигурант выставил счёт на сумму в миллион рублей и попросил предоплату. После получения первого транша он позвонил с другого телефона, представился водителем и сообщил, что проволока скоро будет в Амурской области. После этого заказчик перевёл на счёт оставшиеся деньги.

По информации пресс-службы Благовещенского городского суда, после получения финансов магнитогорец, используя устройство с электронной цифровой подписью, перечислил деньги на счёт сторонней организации, руководитель которой обналичил сумму и отдал финансы предпринимателю. В дальнейшем он потратил полученный миллион рублей на личные нужды.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к условному сроку. Похищенные обманным путём деньги предприниматель в полном объёме вернул обманутой компании.

Это не первый случай растрат с заказами на космодроме Восточный. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в декабре 2016 года директора ООО «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова приговорили к четырём годам заключения в колонии общего режима за нецелевое использование 1,1 миллиарда рублей. Он вошёл в состав организованной группы и по искусственно завышенным ценам продавал металлоконструкции для строительства космодрома Восточный.

Строительство космодрома Восточный в Приамурье сопровождала череда крупных скандалов. Было возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с хищениями денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим. Более 220 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. В июне Дальневосточный окружной военный суд возобновил после перерыва рассмотрение дела о хищениях на космодроме. На скамье подсудимых: бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, экс-спикер краевой думы Виктор Чудов.

В 2006-2009 годах бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, его сын Михаил, а также бывший председатель регионального парламента Виктор Чудов, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по одиннадцати государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный, что повлекло причинение ущерба на сумму 5,2 миллиарда рублей.

В ноябре Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве, доставившем неудобства руководству страны и военно-промышленного комплекса, их охране, журналистам и десяткам других людей. В апреле этого года никто из них не смог воспользоваться услугами административно-делового комплекса космодрома Восточный, в том числе его гостиницей и спецплощадкой для наблюдения, следя за первым запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками буквально из траншеи.

Также следователи закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, которая проводила строительно-монтажные работы на космодроме Восточный. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы за присвоение или растрату. Кроме того, на главу «Дальспецстроя» заведут дело из-за невыплаты денег рабочим на космодроме Восточный. Вице-премьер Дмитрий Рогозин озвучил, что Юрия Волкодава, вполне возможно, ожидает уголовная ответственность после того, как прокуратура закончит проверку сведений, предоставленных Рострудом.