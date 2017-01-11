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Эксперты: уход "Дальспецстроя" позволит снизить цены на жильё в ДФО

Эксперты: уход "Дальспецстроя" позволит снизить цены на жильё в ДФО
Застройщик уверяет, что не будет участвовать в новых тендерах
полчаса назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: dfo.spetsstroy.ru

Недавний монополист дальневосточного жилищного строительства ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» впервые за последнее время закончил год с прибылью, сдав при этом лишь два жилых дома в Хабаровске. В компании, переводимой в военный сектор, заявляют, что намерены выполнить обязательства по действующим контрактам, однако участие в новых тендерах считают маловероятным. Эксперты считают, что после ухода компании с рынка, в регионе появится конкуренция, которая позволит снизить завышенные цены на жильё.

Чиновники говорят, что заменить «Дальспецстрой» с его базой пока нереально. Это подтверждает сокращение объёмов ввода жилья в регионах Дальнего Востока. Как сообщает газета «Коммерсантъ», в 2015 году в Хабаровском крае построили 0,4 квадратных метра на человека в среднем по 65-70 тысяч рублей за квадрат. Для сравнения, в Тюменской области за этот период  возвели 1,1 квадратного метра на человека по средней цене 40-45 тысяч рублей. Как полагают в отрасли, на место компании придут крупные застройщики с запада страны, что, как минимум, оживит рынок субподрядных работ.

«Дальспецстрой» несколько лет занимал доминирующее положение на рынке строительства жилья в ДФО. В 2010 году доля компании на региональном рынке составляла 46 %, в 2015 году доля снизилась до 9,6 %. В прошлом году начальник ФГУП Юрий Волкодав заявлял, что компания постепенно уходит с рынка гражданского жилищного строительства. К концу 2016 года предприятие сдало только два жилых дома в Хабаровске. Сейчас оно работает на 14 жилых объектах в микрорайоне Строитель, а также на улицах Льва Толстого и Бондаря. Кроме этого, за «Дальспецстроем» остаётся распланированное на несколько лет возведение 60 домов в новом микрорайоне «Северный 6,7». Планы на 2017 год «Дальспецстрой» пока не озвучивает. Анализ проектных деклараций показывает, что предприятие должно будет сдать больше 1,2 тысячи квартир в Хабаровске и 240 — во Владивостоке.

По мнению замдиректора строительного департамента администрации Хабаровска Юрия Колосова, заменить застройщика на рынке ни одна из местных компаний не сможет из-за отсутствия подобной базы. По данным региональных статорганов, в январе-ноябре 2016 года в Хабаровском крае ввод жилья сократился на 19,2 %, в Приморье — на 6 %, а на Камчатке, где власти объявили об отказе от услуг «Дальспецстроя», ввод жилья снизился на 33,6 %. Некоторые предприниматели считают, что застройщика уводят из гражданского жилстроя, чтобы он не мешал зайти на рынок «китам». По их мнению, планы масштабного строительства и увеличения населения на Дальнем Востоке создадут спрос и привлекут крупных застройщиков с запада страны, а местным компаниям можно будет рассчитывать на субподрядные работы.

Об упразднении Спецстроя в ноябре заявлял Владимир Путин. Поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов. В декабре в «Дальспецстрое» сообщили, что предприятие продолжит работу, несмотря на упразднение головной структуры.  

Как писало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровском и Приморском краях строительное предприятие возводит жильё для военных. Везде возникают проблемы со сроками. Сейчас компания возводит более 800 зданий и сооружений на территории Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, а также в Амурской области. Девять жилых домов в дальневосточной столице строят с привлечением средств дольщиков. Несмотря на проблемы предприятия, чиновники в диалоге с «Дальспецстроем» стараются искать компромисс. Так, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил, что власти региона продолжат поддерживать военных строителей.

 
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Комментарии
  • пенсионерка  (только что)

    . . . зайти на рынок "китам". . . -это имеют ввиду китайцев? Может начнется строительство жилья для российской семьи и у нас ? Ведь строят же по России, почему нашей молодежи нужно уезжать, чтоб обзавестись жильем и работой?



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