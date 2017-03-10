Большой Уссурийский остров станет территорией зимнего ралли

Сегодня пятница, 10 марта 2017 года, 12:06
Хабаровчан попросили спасти картину с 500-летней историей
Хабаровчан попросили спасти картину с 500-летней историей
За купающимися в Амуре хабаровчанами будут следить 16 человек
За купающимися в Амуре хабаровчанами будут следить 16 человек
Самым популярным мессенджером в Хабаровске стал WhatsApp
Самым популярным мессенджером в Хабаровске стал WhatsApp
В Приморье из горящей пятиэтажки эвакуировали 20 человек
В Приморье из горящей пятиэтажки эвакуировали 20 человек
В пятницу в Хабаровске чуточку теплее, чем накануне
В пятницу в Хабаровске чуточку теплее, чем накануне
Регионы:


Популярное
вчера, 21:51
Игоря Пушкарёва отстранили от должности мэра Владивостока
вчера, 12:07
Во Владивостоке продавцы тюльпанов подсчитывают гигантскую прибыль
вчера, 23:28
Путин отправил в отставку главного следователя Приморского края
вчера, 15:33
Жители Владивостока отстояли бесплатный проезд к своим домам
вчера, 17:40
Минтаевый бизнес "Дальморепродукта" уходит в "сети" москвичей
вчера, 19:11
Прямые авиарейсы свяжут Владивосток с островом Бали
вчера, 16:55
Прокуроры нашли родственные связи в закупках хабаровского "Водоканала"
сегодня, 04:19
Политолог: новое решение суда - плохой знак для Пушкарёва
вчера, 17:13
В районе владивостокского Зелёного угла построят жилой комплекс
сегодня, 08:45
По Приморью ударит снег с дождём

Обсуждаемое
вчера, 21:51
25

Игоря Пушкарёва отстранили от должности мэра Владивостока
вчера, 15:33
8

Жители Владивостока отстояли бесплатный проезд к своим домам
вчера, 19:11
7

Прямые авиарейсы свяжут Владивосток с островом Бали
вчера, 23:28
5

Путин отправил в отставку главного следователя Приморского края
вчера, 16:55
5

Прокуроры нашли родственные связи в закупках хабаровского "Водоканала"
вчера, 17:13
5

В районе владивостокского Зелёного угла построят жилой комплекс
вчера, 17:40
5

Минтаевый бизнес "Дальморепродукта" уходит в "сети" москвичей
вчера, 12:07
4

Во Владивостоке продавцы тюльпанов подсчитывают гигантскую прибыль
вчера, 12:25
3

Хабаровские перевозчики не стали ждать лета для повышения цен
вчера, 17:01
3

В Приморье никак не могут начать суд над депутатом Маноконовым
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет сегодня, 09:31
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины 08.03.2017
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам 07.03.2017
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 85



Система Orphus

Большой Уссурийский остров станет территорией зимнего ралли

Большой Уссурийский остров станет территорией зимнего ралли
Соперничать с хабаровчанами приехали гонщики Приморья и Приамурья
6 минут назад
Спорт | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Территория Большого Уссурийского острова станет в предстоящую субботу, 11 марта, площадкой для ралли Ice Master 2017. На гонку заявились 20 спортсменов. В дальневосточную столицу уже прибыли автовозы из Приморского края и Амурской области.


 

Участники поделены на два класса: R2 и N4. В первом из них принимают участие автомобили с объёмом двигателя не более 1600 кубических сантиметров. Высота шипа их колёс должна составлять 1,5 миллиметра. Второй класс более мощный: там все автомобили от 2000 кубических сантиметров, выше и размер шипа — 4,5 миллиметра. Среди участников есть также один внедорожник, подготовленный по стандарту класса T1, но он будет ехать вместе с N4.

Автомобили выйдут на маршрут по очереди, их ожидает трасса длиною в 167 километров. Она поделена на перегоны и спецучастки. На перегонах спортсмены едут в гражданском режиме, опережение своего времени для них карается пенализацией, иначе говоря, штрафом. Самая зрелищная часть соревнования будет на спецучастках — их спортсмены должны проехать как можно быстрее. За один день спортсменам необходимо будет пройти 12 скоростных участков.

Перегоны трассы проложены по дорогам Большого Уссурийского острова, а спецучастки расположены в основном в естественных водоёмах. Значительную часть пути спортсменам придётся мчать по льду.

Старт и финиш ралли будет находится в одном и том же месте: справа от моста на Большой Уссурийский остров. Для зрителей там оборудуют точки по продаже еды и напитков. Первый автомобиль уедет на маршрут в 10:00. Финиш состоится в этот же день примерно в 17:00.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru