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Лучшие произведения о Приморье за 100 лет собрали в единый фолиант

Лучшие произведения о Приморье за 100 лет собрали в единый фолиант
На очереди – самобытная литература Колымы, Сахалина и Приамурья
5 минут назад
Культура | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Произведения 35 приморских прозаиков за последние сто лет – от Арсеньева и Асеева до Мисюка и Дмитриенко – отобрала редколлегия первого из 12-ти томов «Антологии литературы Дальнего Востока». Долгожданное издание презентовали накануне во Владивостоке, информирует РИА «Восток-Медиа». Подвижники уверены, что серия «лучшего от лучших» поднимет новую волну интереса к региональной литературе, станет подспорьем библиотечному делу, а заодно отпугнёт графоманов.

В краевой филармонии прошла презентация «Антологии литературы Дальнего Востока» – фолианта из девяти сотен страниц отборной прозы. Первым, с тигром на обложке, появился на свет том приморской литературы. В числе «тигров слова» – Михаил Пришвин («Олень-цветок»), Тамара Алешина («Россия – плацкартный вагон»), Арсений Несмелов («О себе и Владивостоке»). В книге замысловатым образом соседствуют прозаики разных политических взглядов и поколений, среди которых Владимир Арсеньев, Лора Белоиван, Борис Можаев, Юрий Лясота, Василий Авченко, Валерий Янковский, Александр Фадеев, Иван Басаргин, Виктор Пожидаев.


 

Известный в Приморье общественный деятель, меценат Валентин Пак выступил одним из ключевых спонсоров проекта. Правда, с трибуны спросил у членов редколлегии: «А почему в книге нет Халилецкого?». (Георгий Халилецкий (1920 – 1977) – известный приморский писатель, редактор, драматург.)

«Произведения мы отбирали, можно сказать, по гамбургскому счёту, – отметил на открытии презентации идеолог антологии, издатель Александр Колесов. – Пытались, что называется, «отжать» весь массив литературы о Приморье эстетически. Замахнулись на максимально честный список».


 

Получилось 35 имён за 100 лет.

Редакционный совет формировался из светил филологии, а также издателей, политических и общественных деятелей региона. Реализация проекта стала возможна благодаря совместным усилиям издательств «Рубеж» и «Валентин», Азиатско-Тихоокеанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ) и Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» при участии администрации Приморского края, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

По словам Александра Колесова, в 90-е классики дальневосточной литературы не издавались. Библиотеки обескровлены. Многие имена забыты или подзабыты. Наступил момент реанимации. Тома антологии целевым методом пойдут в крупнейшие библиотеки региона. Дополнительный тираж – на продажу для частных коллекций.

К тому же, по словам кандидата филологических наук Натальи Милянчук, читатель получил доступ к самобытной части русской литературы, пронизанной особым дальневосточным характером.

Приморский том к сегодняшнему дню оценили в остальных субъектах Дальнего Востока. На издательской очереди – проза Колымы, Сахалина и Приамурья. Возможно, уже в 2018 году антология приобретёт окончательный вид.


 

 

 

 

 

 
 
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