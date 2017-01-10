Авторынок Дальнего Востока: 15 лет борьбы за выживание

Почти 15 лет российские власти пытаются «задушить» рынок подержанных японских машин на Дальнем Востоке. События последних дней – требования обязательного оборудования машин системой ГЛОНАСС и инициатива приморцев об отмене пошлины на иномарки – в очередной раз всколыхнули этот вопрос. Чем это всё закончится – сказать сложно. А пока корреспондент РИА «Восток-Медиа» вспомнил основные события многолетних попыток государства придушить ввоз подержанных японских машин на восток страны.

Есть две новости

Наступивший 2017 год сулит приморскому авторынку серьёзные изменения. С самого начала года в автомобильной среде активно обсуждаются две новости. Первая касается очередного «антиправорульного» закона правительства: с 1 января в России запретили выдавать ПТС на машины без системы ЭРА-ГЛОНАСС. Это в очередной раз вызвало панику на рынке подержанных японских машин. По мнению экспертов, установка этой системы приведёт к очередному удорожанию машин, что в нынешних экономических условиях может сильно ударить по покупательской способности населения. Легендарный владивостокский авторынок «Зелёный угол» только-только начал приходить в себя, и как скажутся на нём новые требования, пока неясно.





Вместе с тем жители Дальнего Востока России недавно обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с требованием отменить для местного населения пошлины на ввоз иномарок. Соответствующая петиция на днях появилась на сайте change.org и активно набирает популярность. Под ней подписалось уже более 20 000 человек. Кроме того, в её поддержку выступил ряд приморских политиков. Более того, это предложение собираются обсудить депутаты Госдумы. Представители партии ЛДПР пообещали, что озвучат данное требование министру по развитию Дальнего Востока Александру Галушке. На этом фоне вновь оживает извечный дальневосточный вопрос – быть или не быть правому рулю? До сих пор действия властей в отношении «праворуких» иномарок можно было охарактеризовать одним словом – борьба.

В зоне Евро

Точкой отсчёта в полномасштабном наступлении на правый руль можно назвать 2003 год, когда государство ввело транспортный налог на автомобили. Из-за него мощные авто значительно выросли в цене, и некоторые популярные в Приморье модели – например, Toyota Mark II – стали менее доступны. Тем не менее значительную часть рынка «японок» всё-таки составляют маломощные легковые машины, так что действительно серьёзной преградой это не стало.





Спустя два года, в 2005-м, по импортным автомобилям нанесли удар посущественнее: в России ввели экологический стандарт Евро-2, строго регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах машин. Автомобильное сообщество расценило этот шаг как попытку выдавить из страны подержанные иномарки. Дело в том, что законно ввезти в Россию автомобили, собранные до 1995 года, стало попросту невозможно: они не соответствовали новым требованиям. Это стало серьёзным ударом по рынку подержанных японских машин. Экологические стандарты всё время только ужесточаются. Так, с прошлого года в стране повсеместно действует стандарт Евро-5, запрещающий ввоз машин старше 2006 года.

Конструкторы и «кровавое воскресенье»

В конце 2008 года борьба за правый руль обострилась до предела. Власти пошли войной на так называемые конструкторы - машины, которые ввозились в Россию по частям и собирались уже по прибытии. Такая схема позволяла значительно сэкономить на налогах. 12 декабря власти ввели пошлину на кузов автомобиля — 15 % от стоимости, при этом минимальная ставка налога не могла быть меньше 5000 евро. Ввозить «конструктором» старые авто стало невыгодно – это было чрезвычайно болезненным ударом по рынку подержанных иномарок и для автомобилистов Дальнего Востока. В результате во Владивостоке вспыхнули массовые протесты против такого решения – люди проводили автопробеги и митинги. Закончилось всё это печально известным «кровавым воскресеньем», 21 декабря. Тогда более полусотни владивостокцев вышли на центральную площадь города – без транспарантов и лозунгов. Люди начали водить хоровод вокруг новогодней ёлки.





Полиция несколько раз обращалась к гражданам с требованием разойтись, но на эти требования никто не отреагировал. Вскоре к площади подъехали автобусы, из которых высыпали омоновцы – московский отряд «Зубр». Силовики хватали и били всех без разбору – и протестующих, и прохожих, и журналистов. Людей пинками заталкивали в «автозаки» и увозили.





Эта акция, так же как и выступления в других городах России, не повлияла на решение федеральных властей. Более того, с 2010 года власти запретили так называемые распилы - более топорные варианты конструкторов. Не особенно отразилась она и на городской власти. Имидж нового мэра Игоря Пушкарёва не пострадал от последствий этой жестокой акции. На момент протестов он находился в кресле главы города всего полгода.





Союзы и пошлины

На этом наступление на «праворукие» машины не закончилось. С 2012 года то и дело вспыхивают разговоры о запрете автомобилей с подобным расположением руля. Связаны они, прежде всего, с техническим регламентом Таможенного союза, куда входят Россия, Беларусь и Казахстан. Впрочем, статьи регламента, связанные с возможными запретами, касаются автобусов и микроавтобусов, но никак не легковых автомобилей.







Отдельная песня – это таможенные пошлины. В отношении подержанных иномарок их неизменно увеличивали с начала двухтысячных. Особенно ощутимым стало повышение платы за ввоз в 2009 году, когда правительство решило поддержать отечественный автопром в условиях кризиса. Размер пошлины на иномарки возрастом до трёх лет вырос с 25 % до 30 %. На модели постарше – более чем в два раза.





Словом, призрак полного запрета правого руля по-прежнему витает над Дальним Востоком. Воплотятся ли какие-то страхи и надежды жителей региона по этому поводу – сказать сложно. Однако можно с уверенностью сказать, что 2017 год может серьёзным образом изменить текущее положение дел на дальневосточном авторынке.