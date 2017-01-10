Корвет из Комсомольска отдадут ТОФ в первой половине 2017 года

Многоцелевой сторожевой корабль «Совершенный», построенный в Комсомольске-на-Амуре, поступит на вооружение Тихоокеанского флота в первой половине 2017 года. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

В ноябре вице-президент Объединённой судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарёв сообщал о том, что корабль планировали отдать в состав ВМФ в конце прошлого года. Однако планы изменились. Сейчас «Совершенный» проходит испытания под контролем военных специалистов Тихоокеанского флота по вооружению, связи, противовоздушной обороне, радиоэлектронной борьбе и специалистов других областей.

Корвет проекта «Совершенный» — многоцелевой сторожевой корабль с управляемым ракетным оружием. Судно предназначено для борьбы с кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта. Он вооружён ракетами противокорабельного комплекса «Уран» и зенитно-ракетного комплекса «Редут», торпедами и радиолокационным оборудованием. На корме устроена вертолётная площадка с ангаром.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», корабль построили по заказу Минобороны. Со стапелей цеха Амурского судостроительного завода он сошёл 22 мая 2015 года. В августе его отправили на сдаточную базу в Приморье. Служить корабль будет на Камчатке. На протяжении всего пути корвет сопровождает его экипаж.