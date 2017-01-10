Хабаровских пассажиров начал возить предприниматель из Приморья

Возить жителей краевого центра до Осиповки и обратно начал приморский предприниматель. Сегодня, 10 января, машины перевозчика впервые выехали по маршруту № 16.

«Как и планировалось, пассажиров возят на небольших автобусах. Сейчас на линии работают две машины. Пока их хватает, жители Осиповки через Северный микрорайон добираются на нём до «Связной», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

После отказа перевозчика и проведения конкурса пассажиров возили муниципальные автобусы. Сейчас они работают наряду с коммерческими. Однако в администрации Хабаровска не исключили, что в скором времени могут убрать городской транспорт с линии.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», перевозчик, который — по результатам первого конкурса администрации Хабаровска — получил право выставить свои автобусы на рейс № 16, отказался на нём работать. ИП Желудков посчитал маршрут, который соединяет жилой микрорайон Осиповка на окраине города и значительную часть Краснофлотского района, нерентабельным. По его словам, автобусы, выставленные для работы в этом направлении, оправдывают затраты на своё содержание лишь в утренний и вечерний часы пик. Всё остальное время транспорт ходит практически пустым.

Победителем нового конкурса стал предприниматель из Приморского края. Он посмотрел маршрут, высчитал затраты и возможную прибыль и признал его вполне выгодным. Для работы в Хабаровске перевозчик пригнал в город новые автобусы.

Сейчас жители Осиповки могут выбраться в город также на маршрутке № 71. Агентство писало, что схему её движения продлили в октябре 2016 года.