Инициативу приморцев об отмене пошлин на иномарки обсудят в "верхах"

Инициативу приморцев об отмене пошлин на иномарки обсудят на федеральном уровне – сегодня представители партии ЛДПР представят её министру по развитию Дальнего Востока. Многие приморские депутаты положительно оценили идею жителя Уссурийска разрешить гражданам покупать раз в пять лет авто для себя без пошлин. Некоторые парламентарии всерьёз задумались о продвижении идеи «наверх», сообщает РИА «Восток-Медиа».

На протяжении нескольких дней жители Дальнего Востока активно обсуждают тему отмены пошлин на иномарки. Вопрос, затрагивающий повседневные интересы, пожалуй, каждого дальневосточника, снова на слуху. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» выяснил, как же к возникшей идее относятся представители региональной власти, и узнал, имеет ли вообще подобное предложение право на жизнь, а также насколько реально его осуществление.

Депутат Законодательного собрания Приморья от партии «Единая Россия» Дмитрий Новиков лично присоединился к предложенной инициативе. По его мнению, отмена пошлин в подобном формате может стать одним из инструментов для поддержки жителей Дальнего Востока. При этом предложение, на его взгляд, разумеется, требует множество доработок.



Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков

«Стимулирующие меры для сохранения населения на территории Дальнего Востока и привлечения новых жителей необходимы в любом случае. Одной из форм воздействия может служить и предложение об отмене пошлин. Однако здесь важно понимать и учитывать ряд нюансов. Во-первых, нужно чётко ограничить срок предоставления подобной льготы. То есть предоставлять её не всем, кто приехал на Дальний Восток, а тем, кто достаточное количество времени тут живёт. На мой взгляд, оптимальный срок – не меньше 10 лет. Это позволит избежать массового наплыва челноков. Кроме того, необходимо очень чётко продумать механизм, который исключит возможность злоупотребления данным правом. Иными словами, ввести систему учёта – например, предоставлять право на беспошлинный ввоз одного авто один раз в 5-летний период, как и говорится в петиции», - отметил парламентарий.

Дмитрий Новиков подчеркнул, что в этом вопросе возможности Законодательного собрания ограничены, так как речь идёт о полномочиях федерального центра. Однако во время разговора с корреспондентом агентства парламентарий заверил, что обязательно обдумает с коллегами, как возникшую инициативу можно «протолкнуть» хотя бы в виде обращения.

Ещё одному представителю законодательной ветви власти края, депутату от ЛДПР Андрею Андрейченко уже не нужно ничего продвигать. Буквально сегодня, 10 января, по его словам, в Москве состоится заседание фракции, на котором идея об отмене пошлин для дальневосточников будет озвучена министру РФ по развитию Дальнего Востока Александру Галушке.



Андрей Андрейченко Андрей Андрейченко

«ЛДПР полностью поддерживает идею местных жителей, это очень нужная мера. Все запреты вообще серьёзно бьют по карману и отнимают доверие к правительству. На мой взгляд, вполне реальная инициатива. Партия ЛДПР поддерживает её на федеральном уровне. Мы вообще стремимся добиться освобождения Дальнего Востока от налогов. Это является частью нашей программы», - добавил Андрей Андрейченко.

Коммунист Владимир Беспалов считает, что для дальневосточников в принципе важно сохранить автомобильный бизнес и сделать всё возможное для его процветания.

«Мы, дальневосточники, научены горьким опытом конца 2000-х годов, когда прошли массовые митинги. Тогда именно Путин пригрозил, а потом ввёл эти пошлины. Таможня в Приморье, по разным оценкам, даёт от 50 до 70 миллиардов рублей. Это почти равно доходам всего Приморского края. Для нас важнее, если говорить о приоритетах, сохранить автомобильный бизнес с Японией и Китаем. Если же отойти от машинного производства и таможенных интересов, то сохранить приток подержанных автомобилей из Тихоокеанского региона было бы здорово. Одним из условий реализации этой инициативы должна стать активная агитационная кампания. Власти должны понимать выгоду населения, наличие дополнительных налогов на доходы, прибыль и имущество. Этим можно перебить все другие выгоды для государства в общем», - отметил представитель партии КПРФ.



Владимир Беспалов Владимир Беспалов

Для осуществления такой непростой задачи, считает Беспалов, храбрости нужно набраться губернатору Приморья, администрации края, бизнес-сообществу и общественному бомонду в виде партий, депутатов и прочих движений. Сам Владимир Георгиевич намерен тщательно изучить данную инициативу и выступить с ней как минимум на местном уровне.

Серьёзное повышение пошлин произошло чуть больше 8 лет назад. В середине декабря 2008 года Владимир Путин подписал указ о повышении с 11 января 2009 года таможенных пошлин на ввоз иномарок. Это решение стало настоящим испытанием для многих дальневосточников. Особенно остро новость восприняли во Владивостоке, где для многих местных жителей автомобильный бизнес был едва ли не средством существования. 21 декабря 2008-го в приморской столице прошла печально известная и самая масштабная акция протеста. Разгонять толпу недовольных приморцев из Москвы прибыл отряд ОМОНа «Зубр».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что дальневосточники обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с требованием отменить для местных жителей пошлины на ввоз иномарок. Автор идеи, житель Уссурийска, предложил позволить семьям, проживающим в регионе, приобретать новые авто без переплат 1 раз в пять лет.