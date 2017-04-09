Сахалин поставили в пример другим дальневосточным регионам

Дальний Восток демонстрирует хорошие показатели рождаемости. Особенно выделяется на фоне остальных регионов Сахалинская область, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным Минвостокразвития, в 7 дальневосточных регионах уровень рождаемости (показатель суммарного коэффициента рождаемости) превысил среднероссийский уровень. Речь идёт об Амурской и Сахалинской областях, ЕАО, Хабаровском крае, Якутии, Камчатке и Чукотке. С таким заявлением выступил заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев во время селекторного совещания с дальневосточными регионами.

При этом, уточнил Качаев, эффективные меры поддержки семей сегодня предусмотрены только на Сахалине. При рождении второго ребенка регион предоставляет единовременно 1 миллион рублей для первоначального взноса при приобретении жилья. Кроме того, местные жители имеют возможность получить льготную ипотеку. Это касается многодетных семей, имеющих пять и более детей. Также в области семьи могут обратить за предоставлением специального арендного жилья.

Проект концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года установливает целевые показатели рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости к 2020 году должен составить 1,95 и 2,05 к 2025 году.