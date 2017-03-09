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Обладатель "Грэмми" привёз "Белый пароход" во Владивосток

Обладатель "Грэмми" привёз "Белый пароход" во Владивосток
Гала-концерт участников дальневосточного проекта пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра
только что
Культура | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Обладатель премии «Грэмми» Николай Диденко 12 марта даст концерт с дальневосточным благотворительным проектом «Белый пароход» на Малой Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Участие в нём примут 70 юных певцов из Амурской области, ЕАО, Приморского и Хабаровского краёв, а также из Красноярска и Москвы.

Благотворительный проект, направленный на реабилитацию музыкально одарённых детей-инвалидов и школьников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получает статус дальневосточного, поэтому проводить его будут в разных городах ДФО. В этом году помимо Владивостока юные таланты также выступят в Москве. Концерт планируют провести в октябре.  

«Мы имеем право давать концерты на лучших площадках России. И уже успешно это делаем — делали четыре концентра в Москве, а в этом году решили провести его во Владивостоке, потому что в 2016 году взяли в проект 16 детей из Приморья. Расширяем проект из рамок Хабаровского края и пытаемся вывести его на дальневосточный уровень. В следующем году концерт может пройти в любом городе ДФО», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск»  руководитель проекта «Белый пароход» Наталья Цирульник.

Организаторы планируют, что фестиваль обязательно вернётся в Хабаровск, но осуществить план мешает отсутствие парохода, на котором дети путешествовали бы по Амуру, проходили обучение и готовились к гала-концерту. В этом году найти судно планируют в Якутии.

«Там есть реки, а поскольку наш теплоход ушёл в свободное плавание — в частные владения, а подобных пароходов на Амуре не осталось, мы ищем пребывание на воде в других регионах. В Хабаровске в ближайшем будущем планируют разместить круизный лайнер. Мы надеемся, что правительство вспомнит о проекте, и мы сможем провести фестиваль в нашем крае, привлекая детей со всего Дальнего Востока», — отметила Наталья Цирульник.

Как писало агентство, Николай Диденко каждый год приезжает в регионы, где в поисках «самородков» прослушивает детей из малоимущих семей, сирот и юных исполнителей с ограниченными возможностями. Встречи с талантливыми ребятами проходили в Хабаровске, Комсомольске, Владивостоке, Артёме, Биробиджане, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском. За 12 лет в вокальном проекте приняли участие больше 700 дальневосточников. Многие из них обучились в летней вокальной школе и выступили в десятках благотворительных концертов вместе с известными музыкантами и мастерами оперного пения. Некоторые продолжают обучаться в московской Академии хорового искусства.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» также писало, что в феврале этого года художественный руководитель благотворительного проекта «Белый пароход» Николай Диденко стал обладателем премии «Грэмми». Награду на 59-й по счёту церемонии вручения «граммофонов» от Академии звукозаписи США он получил за лучшее хоровое исполнение в составе Варшавского национального хора и Варшавского филармонического оркестра под управлением Кшиштофа Пендерецкого.

 
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