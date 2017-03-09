Путин установил особый порядок въезда иностранцев на Дальний Восток

Глава государства Владимир Путин утвердил закон по введению упрощённого визового режима на Дальнем Востоке, предусматривающий особый порядок въезда иностранных туристов и инвесторов. Соответствующее распоряжение президент подписал 7 марта.

Согласно закону, иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта. Это Хабаровский край, Приморье, Сахалинская область, Чукотка и Камчатка. Чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки составит четыре дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента её оформления с разрешённым сроком пребывания в России до восьми суток, ,а её оформление станет бесплатным.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка озвучил, что новый проект уже одобрили все субъекты ДФО.

«Введение совершенного нового для России механизма — электронной визы — поддержали все дальневосточные регионы, подавляющее большинство парламентского корпуса. Упрощённый визовый режим поможет привлечь ещё больше инвесторов и туристов, которым теперь станет проще приезжать на Дальний Восток», — прокомментировал он.

По словам главы Минвостокразвития, электронными визами смогут воспользоваться участники и гости третьего Восточного экономического форума, который пройдёт 6-7 сентября 2017 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает, что закон напрямую повлияет на улучшение инвестиционного климата и поможет развитию туристической отрасли.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что Совет Федерации поддержал новый закон 2 марта. В этот же день первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев в эфире местного телевидения сообщил, что возможность оформить электронную визу в свободный порт Владивосток у иностранцев появится уже в июле. В разработке технических условий и административных согласований введения упрощённого визового режима задействованы несколько федеральных ведомств, а сайт для оформления виз разрабатывают под руководством министерских сотрудников из МИД России.