Падение доходов в ДФО превысило среднероссийские показатели

Вице-премьер Ольга Голодец на правительственном часе в Государственной Думе заявила о сильном падении доходов населения на Дальнем Востоке. По её словам, показатели в федеральном округе превысили среднероссийские.

«На Дальнем Востоке растут прибыли, идут инвестиции, а доходы населения падают. Это должно быть исправлено», — отметила Ольга Голодец.

По информации РИА «Новости», вице-премьер сообщила, что сейчас министерство по развитию Дальнего Востока внесло в правительство России так называемую демографическую концепцию. Она попросила, чтобы в программе чётко обозначили пути повышения доходов населения.

Концепцию демографического развития Дальнего Востока чиновники передали на подпись премьер-министру России Дмитрию Медведеву в январе. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что программа содержит в себе конкретный набор мер по стимулированию рождаемости в федеральном округе. Это налоговые льготы, пособия при рождении детей, решение жилищных проблем. Также в документе отметили меры по снижению смертности. Кроме того, агентство сообщало, что Хабаровский край закончил 2016 год с отрицательным показателем численности населения — количество жителей региона уменьшилось на 320 человек.