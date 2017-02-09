Бывшего руководителя "Дальспецстроя" отправят под суд за растраты

Сегодня четверг, 09 февраля 2017 года, 12:33
В порту Владивостока накапливаются автомобили "без паспорта"
В порту Владивостока накапливаются автомобили "без паспорта"
Жители Владивостока могут добиться отставки депутата Сулеева
Жители Владивостока могут добиться отставки депутата Сулеева
В двух регионах ДФО введут новую систему обращения с отходами
В двух регионах ДФО введут новую систему обращения с отходами
В Приморье приняли роды у Меркель
В Приморье приняли роды у Меркель
В Приморье вынесен вердикт по громкому "политическому" делу
В Приморье вынесен вердикт по громкому "политическому" делу
Регионы:


Популярное
вчера, 18:24
Стало известно, какая песня может претендовать на гимн Владивостока
вчера, 13:45
Баба Валя из Приморья покорила Instagram: меня лайкает твой дед
вчера, 13:32
В Приморье погибли тонны яблок
вчера, 15:17
В Приморье школы и садики полностью или частично закрывают на карантин
вчера, 19:11
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
вчера, 18:10
Застройщик в Хабаровске предложил купить у него квартиры в рассрочку
вчера, 16:42
Военная прокуратура расследует растрату бюджетных денег в Приморье
сегодня, 09:24
В Приморье вынесен вердикт по громкому "политическому" делу
вчера, 17:01
На третьем ВЭФ силовиков не будут морить голодом
сегодня, 10:36
Жители Владивостока могут добиться отставки депутата Сулеева

Обсуждаемое
вчера, 13:32
17

В Приморье погибли тонны яблок
вчера, 18:24
14

Стало известно, какая песня может претендовать на гимн Владивостока
вчера, 19:11
10

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
вчера, 20:14
6

Во Владивостоке новый троллейбус станет подспорьем для инвалидов
сегодня, 10:36
6

Жители Владивостока могут добиться отставки депутата Сулеева
вчера, 17:01
3

На третьем ВЭФ силовиков не будут морить голодом
вчера, 18:30
3

Хабаровских водителей не пугают инспекторы ДПС со "Светом" в руках
вчера, 19:10
3

Последнюю главу "Обители зла" презентуют в Хабаровске
вчера, 17:50
2

На прилавках Хабаровского края появилась водка "с самолётом"
вчера, 18:50
2

В Хабаровске за год обновят три километра Краснореченской улицы
Народный топ новостей

Гость
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню

Актуально
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы вчера, 12:15
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме 07.02.2017
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1183



Система Orphus

Бывшего руководителя "Дальспецстроя" отправят под суд за растраты

Бывшего руководителя "Дальспецстроя" отправят под суд за растраты
Совместно с главным инженером предприятия он потратил больше миллиона рублей на взятки
13 минут назад
Общество | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Военная прокуратура Благовещенского гарнизона утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя и главного инженера «Дальспецстроя». Уголовное дело ведомство направило в Свободненский городской суд.

Руководителя предприятия-подрядчика обвиняют в присвоении и растрате вверенного ему имущества, а также в даче взятки. Главный инженер предприятия пойдёт под суд за пособничество в присвоении и растрате. По информации пресс-службы Главной военной прокуратуры, фигуранты похитили больше миллиона бюджетных рублей и в качестве взятки перечислили деньги на банковские счета чиновников. В ответ они должны были обеспечить компании лояльное отношение при строительстве объектов космодрома Восточный в Приамурье.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что строительство сопровождала череда крупных скандалов: возбудили больше 20 уголовных дел, связанных с хищениями денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим. Более 220 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. В июне Дальневосточный окружной военный суд возобновил после перерыва рассмотрение дела о хищениях на космодроме. На скамье подсудимых: бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, экс-спикер краевой думы Виктор Чудов.

В 2006-2009 годах бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, его сын Михаил, а также бывший председатель регионального парламента Виктор Чудов, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный, что повлекло причинение ущерба на сумму 5,2 миллиарда рублей.

В ноябре Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве, доставившем неудобства руководству страны и военно-промышленного комплекса, их охране, журналистам и десяткам других людей. В апреле этого года никто из них не смог воспользоваться услугами административно-делового комплекса космодрома Восточный, в том числе его гостиницей и спецплощадкой для наблюдения, следя за первым запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками буквально из траншеи.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru