Бывшего руководителя "Дальспецстроя" отправят под суд за растраты

Военная прокуратура Благовещенского гарнизона утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя и главного инженера «Дальспецстроя». Уголовное дело ведомство направило в Свободненский городской суд.

Руководителя предприятия-подрядчика обвиняют в присвоении и растрате вверенного ему имущества, а также в даче взятки. Главный инженер предприятия пойдёт под суд за пособничество в присвоении и растрате. По информации пресс-службы Главной военной прокуратуры, фигуранты похитили больше миллиона бюджетных рублей и в качестве взятки перечислили деньги на банковские счета чиновников. В ответ они должны были обеспечить компании лояльное отношение при строительстве объектов космодрома Восточный в Приамурье.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что строительство сопровождала череда крупных скандалов: возбудили больше 20 уголовных дел, связанных с хищениями денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим. Более 220 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. В июне Дальневосточный окружной военный суд возобновил после перерыва рассмотрение дела о хищениях на космодроме. На скамье подсудимых: бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, экс-спикер краевой думы Виктор Чудов.

В 2006-2009 годах бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, его сын Михаил, а также бывший председатель регионального парламента Виктор Чудов, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный, что повлекло причинение ущерба на сумму 5,2 миллиарда рублей.

В ноябре Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве, доставившем неудобства руководству страны и военно-промышленного комплекса, их охране, журналистам и десяткам других людей. В апреле этого года никто из них не смог воспользоваться услугами административно-делового комплекса космодрома Восточный, в том числе его гостиницей и спецплощадкой для наблюдения, следя за первым запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками буквально из траншеи.