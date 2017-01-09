Приамурский сатирик начала ХХ века Фёдор Чудаков возвращён из небытия

Однотомное собрание сочинений выдающегося российского сатирика начала ХХ века Фёдора Чудакова (1888 – 1918) вышло в свет во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа». В сборник под названием «Чаша страданья допита до дна!..» вошло всё известное наследие Чудакова – стихи, проза, драматургия.

Чудакова называют самым ярким литератором Приамурья дореволюционного времени, «амурским Сашей Чёрным». В 1910-х он публиковался в газетах и журналах Благовещенска под псевдонимами Босяк, Амурец, Гусляр, Язва, Блинохват, Гражданин Уклейкин и так далее. Острые стихотворные фельетоны не раз вызывали недовольство властей. Как автор и редактор Чудаков подвергался цензурному давлению и даже сидел в тюрьме. В марте 1918 года, после подавления в Благовещенске силами Красной гвардии «Гамовского мятежа», Чудаков, разочаровавшись в революции, добровольно ушёл из жизни вместе с женой и дочкой.

В советское время литератор был предан забвению. Книга «Чаша страданья допита до дна!..», выпущенная Тихоокеанским издательством «Рубеж», – первая попытка собрать все известные тексты Чудакова, выходившие в периодических изданиях Приамурья, под одной обложкой. Литературовед из Благовещенска профессор Александр Урманов, составляя издание, также включил в него мемуары, материалы о самоубийстве Чудакова, подготовил комментарии.

«Это действительно большое литературное событие. Фёдор Чудаков – блестящий автор, мощная фигура, без скидок на региональность. Он был стёрт с литературной карты – и вот выплывает из небытия», – рассказал руководитель «Рубежа» издатель Александр Колесов.