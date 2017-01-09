Дальневосточники требуют у Путина отменить пошлины на японские авто

Дальневосточники обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с требованием отменить для местных жителей пошлины на ввоз иномарок. Автор идеи, житель Уссурийска, предлагает позволить семьям приобретать новые авто без переплат 1 раз в пять лет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На сайте общественных инициатив Change.org появилась петиция с предложением разрешить жителям Дальнего Востока привозить машины для личного пользования без пошлин. Инициатор сбора подписей, Евгений Приходько из Уссурийска, в обращении рассказал, что в прошлом году в его семье появился третий ребёнок и теперь, с учётом правил дорожного движения, а именно использования детских кресел, он просто не может перевозить всех членов семьи одновременно. Из-за этого приморцу приходится ездить по два раза, а с нынешними ценами на бензин, поездки выходят очень накладными.

«Я прошу не только за себя, но и за более чем 6 миллионов жителей Дальнего Востока, которые не в состоянии позволить приобрести себе новый автомобиль. После повышения пошлин начали появляться такие опасные схемы ввоза подержанных автомобилей, как «конструкторы» и «распилы», которые унесли не мало жизней небогатых граждан России. Я предлагаю разрешить жителям Дальнего Востока России один раз в пять лет привозить автомобиль для собственных нужд без пошлин. Именно для собственных нужд, а не для получения прибыли», - написал Евгений Приходько.

Своё обращение он хочет довести до первых лиц государства – президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

На момент публикации материала автора поддержало уже почти 21 тысяча человек. Активисты с Сахалина, Хабаровского края, Амурской области, Камчатки, Якутии и Приморья серьёзно настроены достучаться до властей.

«Уважаю президента и считаю, что данная просьба необходима для развития Дальнего Востока и туристического бизнеса этого региона», «Я подписываю эту петицию потому что нельзя лишать человека права выбора. Я патриот, но езжу на японском авто. Почему? Да потому что покупать российский автомобиль опасно для жизни», «Я хочу передвигаться на хороших машинах, а не на телегах», «Согласен с автором! Зачем ограничивать насильно людей в выборе при этом не делая никаких Достойных (!!!) альтернатив?» - пишут пользователи.

Серьёзное повышение пошлин произошло чуть больше 9 лет назад. В середине декабря 2008 года Владимир Путин подписал указ о повышении с 11 января 2009 года таможенных пошлин на ввоз иномарок. Это решение стало настоящим испытанием для многих дальневосточников. Особенно остро новость восприняли во Владивостоке, где для многих местных жителей автомобильный бизнес был едва ли не средством существования. В этом же году 21 декабря в приморской столице прошла известная и самая масштабная акция протеста. Разгонять толпу недовольных приморцев из Москвы прибыл целый отряд ОМОНа «Зубр».