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Мама Серёги Питерского возвращается домой одна

Мама Серёги Питерского возвращается домой одна
После посещения Приморья и Хабаровского края путешественник решил остаться в Москве
сегодня, 13:35
Общество | Дальний Восток
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Фото: instagram.com

На пороге очередного путешествия оказался Серёга Питерский — бродяга отказался ехать с мамой домой в Санкт-Петербург и остался в Москве. Не исключено, что он сдержит своё обещание и вернётся на Дальний Восток пешком.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», прервать путешествие с дальнейшим курсом на Сахалин и Камчатку Серёге Питерскому пришлось из-за «проблем личного характера». К бродяге приехала мама, попросила вернуться домой и настояла на том, чтобы в Петербург он добрался не пешком, а на самолёте. Сам бродяга остался недоволен итогами путешествия — не хватило продолжительности.

Мнения интернет-пользователей, следящих за судьбой Серёги, разошлись: одни говорят о том, что нужно продолжать путешествие и добиваться цели, другие жалеют родственников бродяги.

«Чтобы не говорили, пацан молодец. Столько городов обойти, а там же много интересного, есть что посмотреть, а то что он пошел пешим в Москву, мне кажется ему просто тесно дома стало, столько времени «гулять» он уже не может представить себе другого образа жизни» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.), — считает пользователь Instagram под ником leonid_chernikov535.

«Да надоел уже «этот Сергей»! Как дитя малое. Сбежал в Москву... ну и ...с ним. Пять лет чтоли, сам должен головой думать, хотя мне кажется, что именно с ней у него и проблемы! Мать его жалко, сколько мучений и переживаний с ним и ещё сколько будет..? На мой взгляд «побег в Москву» это уже просто неуважение к родным, о матери не думает, она летела через всю страну», — отметила_tatochka_ty.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о похождениях Питерского. Щеулин вышел из Петербурга около двух лет назад, чтобы дойти до Владивостока. После этого он отправился исследовать Приморский край. Всю осень путешественник провёл на севере региона — бродил по районам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Пик непогоды парень переждал в Ольгинском районе, после чего отправился в посёлок Кавалерово, по которому серьёзно прошлась стихия. Интересно, что некоторые приморцы невзлюбили путешественника и даже желали, чтобы Серёгу съел тигр.

Сам парень упорно считал, что проживёт только до начала 2017 года и умрёт 2 января. В середине ноября Сергей прошёл посёлок Светлая, а затем останавливался в селе Перетычиха Тернейского района. В Хабаровский край Питерский отправился, чтобы из посёлка Ванино, который находится недалеко от Совгавани, рвануть на Сахалин. Некоторое время он провёл на вахте лесорубов на границе Хабаровского и Приморского краёв — на Самаргинском лесозаготовительном участке-1, где охранял огонь в печке.

 
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Комментарии
  • олений пенис  (час назад)

    Эй, хорош самих себя копипастить, про "поддерживал огонь в печке и про тигра " уже двадцать раз печатали. Переходи на другой галс!Шо, талантами, чтоль , оскудели?Даешь свежий материал в новой подаче, заезженные пластинки-в топку!

  • Оленья матка  (полчаса назад)

    Пенис! Плюсуюсь!

  • reality  (полчаса назад)

    может хватит пиарить тунеядца и бездельника?

  • Швондер  (27 минут назад)

    ВЫ чё ребята гоните на пацана? Бомжи и тунеядцы-наше будущее. Этот ушлёпок уже герой нашего времени, пусть это одна из первых ласточек, а позже их будет миллионы!



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