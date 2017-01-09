Аэрофлот представил детский бортовой журнал с тигром и леопардом

Крупнейший отечественный авиаперевозчик начал издавать ежемесячный бортовой журнал для детей «Аэрофлот. Юный путешественник». С сегодняшнего дня журнал бесплатно распространяется на всех рейсах авиакомпании среди пассажиров, путешествующих с детьми в возрасте от 6 лет.

Авиажурнал «Аэрофлота» отличается от других детских изданий уникальным стилем, который соответствует лучшим образцам детской периодики, выпускавшейся в России в прошлом веке. В частности, в журнале использованы решения, характерные для наиболее популярных детских изданий советской поры – «Весёлые картинки» и «Мурзилка». По сути, инициатива «Аэрофлота» направлена на возрождение качественной российской журналистики для детей с её давней традицией воспитания гуманизма и тяги к знаниям, говорится в сообщении компании.

Постоянными персонажами ежемесячного журнала стали симпатичные животные – редкие представители фауны российского Дальнего Востока, защите которых «Аэрофлот» уделяет особое внимание в рамках программы корпоративной социальной ответственности. Имена для героев издания выбрали сами пассажиры.

Командир воздушного судна – амурский тигр Амур, а также бортпроводница – дальневосточный леопард Лея служат постоянными спутниками юных пассажиров в увлекательном путешествии по страницам журнала. Его содержание отличается не только развлекательной, но и познавательной составляющей. «Аэрофлот. Юный путешественник» – доступный для маленького читателя рассказ о географии, природе, истории необъятной России, интересные сведения о других странах, а также занимательные знания о гражданской авиации. Это наглядно отражают главные темы первого номера – «Кто живёт в тундре», «Из чего сделан иллюминатор», «Как путешествуют наши чемоданы».

Бортовой журнал для детей решает и другую, чисто практическую задачу. «Аэрофлот» улучшает обслуживание маленьких авиапассажиров и одновременно даёт им интересное занятие, которое способствует тишине и покою в салоне воздушного судна. Тем самым повышается комфорт других пассажиров, которых зачастую раздражают шум и активность находящихся рядом и страдающих от скуки детей.

«Для «Аэрофлота» дети – приоритетная категория пассажиров, – отметил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – В своей практической деятельности мы не только следуем важным принципам государственной политики в отношении подрастающего поколения. Забота о детях – наша историческая традиция. «Аэрофлот» входит в число ведущих мировых перевозчиков, которые обеспечивают наивысший комфорт детям и их родителям. Уверен, что наши пассажиры всех возрастов должным образом оценят наш новый проект, направленный на ведение увлекательного, познавательного, умного диалога с теми, кому принадлежит будущее».