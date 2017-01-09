Баскетбольный "Спартак" не смог снять сахалинское "проклятье"

Баскетболисты «Спартака» во Владивостоке не смогли в десятом дальневосточном дерби «размочить» счёт личных встреч против «Сахалина». Встреча завершилась победой гостей – 89:79. Главный тренер «красно-белых» взял ответственность за поражение на себя, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу БК «Спартак-Приморье».

Накануне в переполненном «Олимпийце» во Владивостоке в рамках первого дивизиона баскетбольной Суперлиги встретились «Спартак-Приморье» и «Сахалин». Приморцы намеревались прервать статистику из сплошных проигрышей соседям. Однако гости в очередной раз выиграли, на этот раз – с разницей в 10 очков – 79:89 (22:25, 19:28, 19:26, 19:10). Нельзя не отметить, что матч прошёл в бескомпромиссной борьбе, обе команды продемонстрировали комбинационный баскетбол.

«Обидное поражение. «Сахалин» показал хорошую игру и одержал заслуженную победу. Мы дали сопернику сыграть в их игру, не остановили их нападение. Когда противник играет так, как ему удобно, тяжело выиграть матч. За поражение беру вину на себя. Ребята бились до конца, и я благодарен им за старание», – прокомментировал итог противостояния главный тренер спартаковцев Милош Павичевич.

Его сахалинский коллега Эдуард Рауд отметил отличную баскетбольную атмосферу во Владивостоке.

Следующий домашний матч «Спартак-Приморье» проведёт 27 января против «Иркута».