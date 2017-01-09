У дальневосточников есть повод оплатить покупки наличными

Сегодня, 9 января, своеобразный день рождения «празднуют» денежные знаки номиналом в 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей. В этот день 248 лет назад императрица Екатерина II подписала манифест о введении в России первых ассигнаций. До начала её правления в стране были в обиходе медные монеты.

Золото и серебро, которые ценились за границей, шли в основном на покрытие ежегодно растущих военных и дворцовых расходов. Чеканка медной монеты приносила серьёзные доходы казне. В небольшом количестве медяки служили разменом крупной монеты, но ко времени правления Екатерины они превратились в главное платёжное средство у населения. Доставка таких денег вызывала серьёзные трудности: например, 1 000 рублей медными монетами весили 62,5 пуда и требовали для перевозки две телеги. Подсчёт меди был связан с ошибками и занимал много времени. Чтобы избавиться от этих недостатков, в России решили принять в оборот бумажные деньги — 9 января 1769 года Екатерина II подписала документ о введении в стране ассигнаций номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей.

Самые первые российские ассигнации императрица приказала изготовить из старых дворцовых скатертей и салфеток, которые таким необычным образом обрели вторую жизнь. Ассигнации напоминали титульный лист книги: вертикальный формат, изящные шрифты, одноцветная печать, ручного изготовления белая бумага с филигранью — фигурными водяными знаками. В центре красовался двуглавый орёл с распростёртыми крыльями и цепью ордена Андрея Первозванного, но не коронованный. Слева полукругом шла относящаяся к орлу надпись — «Покоит и обороняет». Вверху была надпись «Любовь к отечеству», внизу — «Действует к пользе онаго». Справа была изображена неприступная скала, под ней — бушующее море и головы чудовищ. Над всем этим было написано «Невредима». Ассигнации выпускались одного размера и цвета, различаясь только цифрой номинала.





К середине 1771 года 75-рублёвые ассигнации печатать прекратили — из-за того, что мошенники научились переделывать на этот номинал 25-рублёвые бумажные купюры. Для дополнительного устрашения фальшивомонетчиков за подделку денег даже ввели смертную казнь.

Сегодня в России существует шесть видов банкнот: номиналом в 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей. При этом 10-рублёвые купюры постепенно изымают из обращения, заменяя их монетами. На каждом из бумажных денежных знаков изображён один из крупных городов страны и его достопримечательность. Так, на «червонце» напечатаны Красноярская ГЭС и часовня Параскевы Пятницы с Коммунальным мостом. Пятидесятирублёвую купюру украсил Санкт-Петербург — на её лицевой стороне изображена стрелка Васильевского острова, а на обратной — статуя Невы у подножия Ростральных колонн и Петропавловский собор.

На банкноте номиналом в сто рублей красуется столица России Москва — на купюре напечатаны Большой театр с панорамой Театральной площади и квадрига Аполлона на этом здании. На ассигнацию ценностью в 500 рублей добавили изображения Соловецкого монастыря и памятника Петру I в Архангельске. Тысячерублёвую банкноту украсили видами Ярославля — на ней изображены церковь Иоанна Предтечи и памятник Ярославу Мудрому. А на самую крупную купюру — 5 000 рублей — попал Хабаровск с памятником графу Н. Н. Муравьёву-Амурскому и видом на Амурский мост.

Кроме этого, в 2016 году приняли решение ввести в оборот ещё две банкноты, номиналом в 200 и 2 000 рублей. Изображения для каждой ассигнации выбирали граждане России. Как писало РИА «Восток-Медиа», Дальний Восток вместе с Севастополем победил в общероссийском голосовании по выбору территорий, которые украсят банкноты. После старта официального голосования борьбу за деньги вели два приморских символа — Золотой и Русский мосты. Они вошли в полуфинальный список 49 городов России с 76 символами. Однако по итогам второго этапа в финал попал только Русский мост. Объект саммита АТЭС начал борьбу за место на купюрах вместе с космодромом Восточный — организаторы объединили их в одну территорию «Дальний Восток». Символами Севастополя, которые граждане России выбрали для размещения на купюрах, стали Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.